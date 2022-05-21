Байден підписав законопроєкт про виділення Україні 40 млрд доларів допомоги

Байден підписав законопроект про виділення Україні 40 млрд доларів допомоги / ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів. Про це повідомили представники Білого дому.

Як йдеться в документі, половина цієї суми буде призначена українським військовим.

"У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон H. R. 7691, "Закон Про додаткові асигнування на Україну, 2022", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні і для надання допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих 40 млрд доларів американська допомога Україні становить приблизно 54 млрд доларів тільки за два місяці.

Як повідомили представники Білого дому, президент Байден підписав пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів, перебуваючи з офіційним візитом у Сеулі (Південна Корея).

Причому папери були доставлені в корейську столицю вже за кілька годин після того, як Сенат проголосував за цей законопроект.

Нагадаємо, раніше, 19 травня, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки відправлять в Україну додатковий пакет військової допомоги, який допоможе українським військовим на полі бою.

Байден підкреслив, що США вже надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки, але його адміністрація продовжить прискорювати доставку додаткової зброї та обладнання української армії.

"І сьогодні я оголошую ще один пакет допомоги в безпеці, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже так ефективно використовують на полі бою. Ці озброєння та обладнання підуть безпосередньо на передову", - заявив президент США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пізніше повідомив, що санкціонував виділення 100 млн доларів на новий пакет військової допомоги Україні.

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