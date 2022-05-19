Допомога на $ 40 мільярдів: Сенат США дав добро новому пакету для України

Закон про допомогу для України відправлений на підпис Джо Байдену.
Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів.
Відповідне рішення американські законодавці прийняли в четвер, 19 травня, повідомляє Bloomberg.
Відзначається, що достатня кількість сенаторів вже висловилися за затвердження пакету допомоги. Тепер документ направлять на підпис президенту США Джо Байдену.
У вівторок більшість сенаторів висловилися за проведення голосування по пакету допомоги Україні в розмірі $39,8 млрд.
Що заважало прийняттю закону
Раніше повідомлялося, що швидкому прийняттю законопроекту перешкоджав сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол.
Палата представників Конгресу США схвалила законопроект минулого вівторка.
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Раніше повідомлялося про те, що країни G7 планують ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро.
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