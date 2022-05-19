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Артилерія і важка техніка: Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

19 травня 2022, 21:51

Байден підкреслив, що США вже надали Україні історичну допомогу.

Байден, вторгнення
Байден / Reuters , pixabay.com

Сполучені Штати Америки відправлять в Україну додатковий пакет військової допомоги, який допоможе українським військовим на полі бою.

Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 19 травня, президент США Джо Байден, передає пресслужба Білого дому.

Байден підкреслив, що США вже надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки, але його адміністрація продовжить прискорювати доставку додаткової зброї та обладнання української армії.

"І сьогодні я оголошую ще один пакет допомоги в безпеці, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже так ефективно використовують на полі бою. Ці озброєння та обладнання підуть безпосередньо на передову", - заявив президент США.

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Історичний ленд-ліз для України

Конгрес США прийняв історичне рішення про ленд-ліз для України 28 квітня. Документ підтримали 417 американських конгресменів.

Америка відродила цю програму вперше з часів Другої світової війни - останній раз вона діяла в березні 1941 року і дозволила США без трудомістких процедурних перешкод швидко поповнювати запаси союзників у боротьбі проти нацистської Німеччини.

За ленд-ліз для України в США проголосували 28 квітня.

Сучасна домовленість про ленд-ліз доповнить попередню підтримку Конгресом України, яка вже отримала 1,7 млрд дол. у вигляді військової допомоги, санкціонованої з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Згідно із затвердженою програмою, Байден повинен забезпечити, щоб поставки гостро необхідних систем озброєння, боєприпасів і військової допомоги в інших формах надходили Україні швидко і безперешкодно.

Після підписання закону Байденом США зможуть максимально оперативно і в необмежених кількостях поставляти Україні не тільки зброю, боєприпаси і техніку, а й медикаменти, продукти і взагалі все, що знадобиться українській армії для ефективного опору російській агресії, остаточної перемоги над Росією і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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