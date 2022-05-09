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Байден про ленд-ліз: це затратний крок, але ховатися від агресії ще дорожче

9 травня 2022, 23:27

Президент США Джо Байден прокоментував підписання закону про ленд-лізу для України.

Джо Байден
Джо Байден відреагував на закон / Reuters

Президент США Джо Байден прокоментував підписання закону про ленд-ліз для України. Він зазначив, що це призведе до витратних кроків, але ховатися від російської агресії буде ще витратнішим.

"Я хочу подякувати конгресменам за те, що був псхвалений цей законопроект. Це надзвичайно важлива допомога для України. Кожен день Україна платить своїми життями за те, що відбувається. Неможливо повірити в ті звірства, які відбуваються з російського боку. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії обійдеться ще витратніше", - заявив він під час своєї сьогоднішньої заяви після підписання документа.

Ленд-ліз для України

28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-лізі для України.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Законопроект про введення ленд-Ліза для України президент США Джо Байден підписав 9 травня.

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новини США ленд-ліз військова агресія РФ Джозеф Байден
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