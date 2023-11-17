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Байден підписав закон про тимчасове фінансування без допомоги для України

Марія Тупік
17 листопада 2023, 09:06
Палата представників США має намір окремо розглянути запит президента Байдена про фіндопомогу Україні.
США, Україна, Зеленський, Байден
Байден підписав закон без допомоги Україні / Колаж Главред, фото president.gov.ua

16 листопада президент США Джо Байден підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду без додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, щоб уникнути шатдауну, повідомляє Білий дім.

Байден підписав законопроект за день до можливого шатдауну.

Видання AP News зазначає, що Байден тим самим "переніс" боротьбу з представниками Республіканської партії в Конгресі США за федеральний бюджет на наступний рік, оскільки допомога Україні та Ізраїлю залишається "в глухому куті".

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Раніше законопроект без додаткової допомоги Україні та Ізраїлю підписала Палата представників і Сенат.

Пакет витрат збереже фінансування на поточному рівні ще на два місяці, поки буде обговорюватися майбутній довгостроковий пакет.

Як повідомляється, Палата представників США має намір окремо розглянути запит президента Байдена про фіндопомогу Україні після Дня Подяки, 23 листопада.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 20 жовтня Білий дім запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер.

14 листопада радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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війна в Україні новини США військова допомога Джо Байден
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