У Сенаті США заблокували законопроект про допомогу Ізраїлю без України - Reuters

Демократи звинуватили республіканців у політиці з кризою в Ізраїлі, затримуючи допомогу єврейській державі.

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У США заблокували законопроект щодо допомоги Ізраїлю без України / колаж: Главред, фото: pexels.com

У вівторок, 7 листопада, демократи в Сенаті США заблокували зусилля республіканців отримати швидке схвалення законопроекту про надання екстреної допомоги Ізраїлю, який минулого тижня ухвалила Палата представників, але який не передбачає допомоги у війні України проти Росії.

"Час має важливе значення, і вкрай важливо, щоб Сенат не відкладав доставку цієї надзвичайно важливої ​​допомоги Ізраїлю ні на один день", - сказав сенатор-республіканець Роджер Маршалл, передає Reuters.

Демократи заперечували, наголошуючи на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордону та грошей для відсічі Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Про це йшлося у запиті на фінансування у розмірі 106 мільярдів доларів, надісланому президентом Джо Байденом Конгрес минулого місяця .

Вони також звинуватили республіканців у політиці з кризою в Ізраїлі, затримуючи допомогу єврейській державі, пов’язуючи підтримку зі скороченням фінансування Служби внутрішніх доходів, улюбленою метою республіканців, замість того, щоб писати двопартійний законопроект.

Нагадаємо, що У США просили, щоб Конгрес виділити майже 12 млрд доларів на допомогу Україні. Очільники Пентагону, Держдепу і Мінфіну США написали спільний лист із проханням до Конгресу підтримати пряму бюджетну допомогу Україні.

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже $500 млн. У суму 125 млн доларів закладено передачу Україні боєприпасів, які є у наявності Міноборони США, а решта - кошти Ініціативи сприяння безпеці України.

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