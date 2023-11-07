У США просять Конгрес виділити майже 12 млрд доларів на допомогу Україні

Без цього Україна втрачає і фінансування, і структуру, і реформи, які приносить програма МВФ".

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Конгрес може надати Україні 11,8$ млрд бюджетної підтримки / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Очільники Пентагону, Держдепу і Мінфіну США написали спільний лист із проханням до Конгресу підтримати пряму бюджетну допомогу Україні у 11,8 мільярда доларів. Фінансування передбачене у додатковому пакеті національної безпеки президента Байдена.

У спільному листі Міністерка фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та адміністраторка USAID Саманта Пауер заявили, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхом держави на полі бою в протистоянні незаконному вторгненню Росії.

"Економічна війна Росії, включаючи атаки на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру, є невіддільною частиною її незаконної стратегії вторгнення. Якщо Росія зможе знищити економіку України, вона розіб'є українську державу настільки, що вона не зможе захищатися на полі бою. Ця агресія є не лише екзистенційною загрозою для України, а й загрозою глобальним демократіям та нашій власній економічній та національній безпеці", - наголосили урядовці. відео дня

У листі йдеться, що це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів G7 та Міжнародного валютного фонду. Також Єллен, Остін, Блінкен та Пауер зауважили, що Канада та ЄС зараз виділяють Україні більше допомоги у відсотковому співвідношенні до свого ВВП, ніж Сполучені Штати цього року. У запиті уряду США до Конгресу мовиться, що у 2024 році три чверті економічної підтримки України надходитимуть з інших джерел, окрім Сполучених Штатів.

Водночас урядовці підкреслили, що пряма бюджетна підтримка США на запитуваному рівні необхідна, щоб зберегти доступ України до фінансування МВФ у розмірі 15,6 мільярда доларів. Без цього Україна втрачає і фінансування, і структуру, і реформи, які приносить програма МВФ.

Урядовці також наголосили, що "успішна Україна продемонструє рішучість Сполучених Штатів та їхніх партнерів захистити територіальний суверенітет і основні свободи демократичних країн від авторитарної агресії" й також "створить нові економічні можливості для народу України та її партнерів, які підтримують їх проти насильницького вторгнення Росії".

Нагадаємо, що США таємно передали Україні потужну штурмову машину. Про таємну передачу нової техніки ЗСУ вартістю чотири мільйони доларів йдеться в повідомленні видання Forbes

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже $500 млн. У суму 125 млн доларів закладено передачу Україні боєприпасів, які є у наявності Міністерства оборони США, а ще 300 млн доларів.

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