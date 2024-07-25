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Байден пояснив, чому вийшов із передвиборчих перегонів, і назвав свої пріоритети

Анна Ярославська
25 липня 2024, 07:29оновлено 25 липня, 08:09
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Джо Байден офіційно представив Камалу Гарріс як свою кандидатку в президенти США.
Джо Байден
Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у телезверненні / Скріншот

Президент США Джо Байден пояснив, чому вийшов із передвиборчих перегонів. За його словами, він ухвалив таке рішення, щоб передати факел новому поколінню. Глава Білого дому вважає, що це найкращий спосіб об'єднати націю.

У своєму зверненні до нації, опублікованому Білим домом, Байден охарактеризував вибори 2024 року, як боротьбу за порятунок демократії та заявив, що ніщо не може стати на її шляху.

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях уперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю", - сказав американський лідер.

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Також Байден озвучив пріоритети на останні шість місяців свого перебування на посаді президента. Серед них - робота над припиненням війни в Секторі Гази та зупинка російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Також серед пріоритетів Байдена - "захист" права голосу і права вибору, а також "боротьба з екстремізмом на ґрунті ненависті".

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну", - сказав Байден.

"Ми збережемо НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію", - додав президент США.

Байден також офіційно представив Камалу Гарріс як свою кандидатку в президенти США.

Дивіться відео - Байден звернувся до нації та заявив про свій вихід із президентських перегонів:

Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів

21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення покинути президентські перегони та не продовжувати боротьбу за крісло в Білому домі.

Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що збирається виграти номінацію від Демократичної партії на виборах США.

Тепер їй потрібно ухвалити важливе рішення - обрати свого кандидата у віцепрезиденти. Як пише Reuters із посиланням на джерела, наразі обговорюють кілька кандидатур на посаду віцепрезидента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидата в президенти від Демократичної партії. Планується, що її номінують до 7 серпня.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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