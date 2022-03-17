"Ми не хочемо вплутуватися в Третю світову війну": спікер Білого дому про безпольотну зону над Україною

Джен Псакі / Reuters

У Білому домі стверджують, що США не хочуть вплутуватися в Третю світову війну, до якої неодмінно призведе встановлення над Україною безпольотної зони. Про це розповіла прессекретар Адміністрації президента Джо Байдена Джен Псакі в ході брифінгу.

Вона каже, що відмова Білого дому у встановлення над Україною безпольотної зони прямо пов'язана з інтересами національної безпеки США.

"Як ми говорили раніше-безпольотна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені в тому, щоб вплутуватися в Третю світову війну", — сказала вона.

Оскільки обидва варіанти прямо приведуть до подальшої ескалації конфлікту з Росією.

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Нагадаємо, раніше в посольстві США прокоментували ймовірність введення безпольотної зони над Україною.

"Єдине, що я хотіла б додати по безпольотній зоні: неготовність до чогось подібного частково пов'язана з тим, що це явно було б ескалацією. Іншими словами, Ви знаєте, що для США або інших союзників по НАТО, якщо вони лоб в лоб зіткнуться з російськими військовими – це, швидше за все, призведе до ескалації ситуації, а не до її деескалації", – про це заявила тимчасова повірена в справах США в Україні Христина Квін.