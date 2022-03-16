США допоможуть Україні закрити небо своїми силами та дають 800 одиниць ППО

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден заявив у зверненні до американського народу, що новий пакет допомоги Україні включає 800 систем ППО, 9 тисяч протитанкових систем, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї, у тому числі гранатометів, і 20 мільйонів боєприпасів. За словами Байденаhttps://www.youtube.com/watch?v=8Y6KgwGwTfU, військова допомога США Україні тільки на цьому тижні досягла 1 млрд доларів.

Під час виступу він оголосив про додаткову допомогу в розмірі 800 мільйонів доларів.

"Американський народ буде непохитно підтримувати народ України перед обличчям аморального і неетичного нападу Путіна на цивільне населення. Ми єдині у своїй відразі до злочинної агресії Путіна, і ми будемо продовжувати підтримувати їх [українців - Главред], поки вони борються за свою свободу, свою демократію і саме виживання", — пообіцяв американський лідер.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США повинні надати Києву системи протиповітряної оборони, серед яких зенітно-ракетні комплекси С-300, та забезпечити створення безпольотної гуманітарної зони в небі над Україною.

При цьому слід створити організацію Союз відповідальних країн, завданням якої має стати досягнення миру в короткостроковій перспективі.