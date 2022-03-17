Третя світова вже могла розпочатися: ніхто не знає, що буде, якщо Україна не вистоїть - Зеленський

Можливо, Третя світова війна вже розпочалася - Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Повномасштабне військове вторгнення Росія на територію України може стати початком Третьої світової війни. Ніхто не може сказати, що буде у тому випадку, якщо українська держава не вистоїть. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ніхто не знає, можливо, вона (Третя світова війна) вже розпочалася. І яка ймовірність цієї війни, якщо Україна впаде, якщо так трапиться? Дуже складно сказати", - сказав український гарант у інтерв'ю NBC.

Також він підкреслив, що ніхто не може зробити прогноз про те, коли така війна почнеться, і коли закінчиться.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Захід не хоче закривати небо над Україною, тому що у такому випадку США можуть стати учасником Третьої світової війни.

"Як ми казали раніше - безпольотна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені у тому, щоб вплутуватися в Третю світову війну", - каже спікерка американської президентської адміністрації.

Раніше президент США Джо Байден зробив заяву про те, що в Україну в рамках військової допомоги направлять 800 одиниць ППО, 9 тисяч протитанкових систем, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів боєприпасів.