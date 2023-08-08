Байден і Білий дім готують додаткові гроші для України - CNN

Адміністрація президента США працює над запитом про додаткове фінансування України, заявив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш.

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Запит про додаткові гроші для офіційного Києва буде готовий восени, кажуть чиновники / колаж Главред, фото УНІАН

Білий дім під керівництвом Джо Байдена зараз запустив процес роботи над питання про надання Україні додаткового фінансування в умовах нашої війни проти України. Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш, повідомляє американський телеканал CNN.

За його словами, запит про додаткові гроші для офіційного Києва буде готовий для розгляду Конгресом восени нинішнього року.

Як каже Буш, адміністрація в Білому домі "працює над пакетом для розгляду Конгресом цієї осені".

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Чиновник зазначив, що деталі процесу ще мають бути встановлені співробітниками адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

"Але я думаю, що ми будемо мати дуже сильні аргументи і, сподіваюся, отримаємо підтримку Конгресу про продовження фінансування — зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України", — підсумував Буш.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ВСУ.

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