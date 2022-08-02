'Такі недбалі зачіски, як в батька': Джонсон опублікував зворушливий знімок з дітьми

Борис Джонсон опублікував зворушливе фото з дітьми / Колаж фото Reuters, Twitter/Boris Johnson

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, який неабияк підтримує Україну у війні, яку розв'язала Росія, опублікував зворушливе фото з дітьми. Вони разом були удома та дивились футбольний матч. Знімок, який розчулив користувачів соцмереж, Джонсон опублікував на своїй сторінці у Twitter.

"Ми тут в захваті від "левиць"! Англія, вперед", - написав Борис Джонсон.

Користувачі соцмереж одразу ж звернули увагу, що зачіски дітей дуже нагадують ту, що і у знаменитого батька. Волосся у них таке ж світле та коротке, а зачіска мила та недбала.

Борис Джонсон зачарував користувачів соцмереж знімком з дітьми / Twitter/Boris Johnson

Нагадаємо, нещодавно прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон зіграв весілля зі своєю дружиною Керрі - через рік після церемонії вінчання. Відомо, що Керрі не купувала сукню, в орендувала за 25 фунтів (1128 грн). Гостей на святі поїли міцними напоями, а саме святкування відбулося у розкішному маєтку Дейлсфорд-Хаус.

Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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