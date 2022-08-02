УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Такі недбалі зачіски, як в батька": Джонсон опублікував зворушливий знімок з дітьми

2 серпня 2022, 19:30

Діти дивилися футбол разом з Борисом Джонсоном.

'Такі недбалі зачіски, як в батька': Джонсон опублікував зворушливий знімок з дітьми
Борис Джонсон опублікував зворушливе фото з дітьми / Колаж фото Reuters, Twitter/Boris Johnson

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, який неабияк підтримує Україну у війні, яку розв'язала Росія, опублікував зворушливе фото з дітьми. Вони разом були удома та дивились футбольний матч. Знімок, який розчулив користувачів соцмереж, Джонсон опублікував на своїй сторінці у Twitter.

"Ми тут в захваті від "левиць"! Англія, вперед", - написав Борис Джонсон.

Користувачі соцмереж одразу ж звернули увагу, що зачіски дітей дуже нагадують ту, що і у знаменитого батька. Волосся у них таке ж світле та коротке, а зачіска мила та недбала.

Борис Джонсон с детьми
Борис Джонсон зачарував користувачів соцмереж знімком з дітьми / Twitter/Boris Johnson

Нагадаємо, нещодавно прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон зіграв весілля зі своєю дружиною Керрі - через рік після церемонії вінчання. Відомо, що Керрі не купувала сукню, в орендувала за 25 фунтів (1128 грн). Гостей на святі поїли міцними напоями, а саме святкування відбулося у розкішному маєтку Дейлсфорд-Хаус.

Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Інші новини:

Британия Борис Джонсон
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:09

ЗСУ розгромили місце базування окупантів в аеропорту Чорнобаївки

20:09

Чи легалізують одностатеві шлюби: Зеленський відповів на петицію

19:31

Дичина, яку написав МедведєвПогляд

19:30

"Такі недбалі зачіски, як в батька": Джонсон опублікував зворушливий знімок з дітьмиВідео

19:29

Гороскоп на осінь 2022: що допоможе залучити удачу кожному знакуВідео

Реклама
19:19

В Україні різко "злетіли" ціни на популярний вид м'яса: в чому причина

19:12

Відпере навіть складні плями: як посилити дію дешевого прального порошку

19:08

"Легко критикувати": зірка Службового роману Немоляєва підколола Ахіджакову за антивоєнну позицію

19:03

Гороскоп на завтра, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

18:30

Візит Пелосі на Тайвань: за ким дзвонить дзвінПогляд

18:29

"Приліт" по Львівщині та збиття ракет над Вінницею: де ще було чутно потужні вибухиВідео

18:07

ЗСУ знищили понад 100 окупантів в командному пункті на Луганщині: в РФ брешуть про "відсутність втрат"Відео

18:04

Пелосі прибула на Тайвань: у Китаї вже відреагувалиВідео

18:01

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: звільнили ще 7 населених пунктів - ОВАВідео

18:00

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

17:56

Окупанти цинічно хочуть влаштувати рок-концерт на українській Азовсталі: "шабаш на крові і кістках"Відео

17:21

Проблеми і неприємності на кожному кроці: 4 знаки зодіаку вступлять в смугу невдач на три місяціВідео

17:20

Шойгу відзвітував про "перемоги" РФ на Донбасі: окупантам вдалося захопити шість маленьких сілВідео

17:13

Експериментальне лікування не допомагає: росЗМІ знову "ховають" Анастасію Заворотнюк

17:06

"Можуть стратити": експерт розповів, що загрожує бійцям Азова після визнання їх "терористами" в РФВідео

Реклама
17:00

Допомагають і без грошей: Кім розповів, як в Миколаєві йде проект "Здай колаборанта за 100 доларів"

16:37

Опіки і поранення виявилися занадто важкими: помер медик, поранений ракетою у ВінниціВідео

16:35

Бабкін розповів, чому не повертається з Німеччини в Україну

16:27

Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard: їх назвали "небезпечними"Відео

16:26

Пігментні плями на шкірі: як з ними боротися і як прибрати в домашніх умовахВідео

16:19

Каменських у міні-шортах повторила гучний образ Зеленської

16:01

Росія не зможе окупувати весь Донбас до зими: експерти назвали причиниВідео

15:52

"Міс Україна Всесвіт" Неплях хвалиться багатотисячною колекцією брендових сумок

15:43

Винахідливі господині обертають тертку в целофан: у чому хитрість

15:22

Хотіли зробити димову завісу: росіяни випадково підірвали власний потяг на ХерсонщиніВідео

15:17

Захарова з піною біля рота пригрозила США відповіддю на визнання РФ державою-спонсором тероризмуВідео

15:13

"Потрібно бути мужиком, а не боягузом": 18-річного хлопця відмовилися пустити в укриття під час тривоги

15:09

Великий прибуток, збільшення доходу і грошова удача: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти до кінця літаВідео

15:02

Прощай, Заливако: після розриву з холостяком Анна Богдан розсекретила, з ким проводить відпустку

14:51

У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУРВідео

14:33

Там шалені втрати: у Бурятії розформували "елітну" бригаду десантниківВідео

14:32

В РФ визнали полк "Азов" терористичною організацієюВідео

14:18

"Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФВідео

14:06

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв: криза, армія та небезпека

13:59

Російська актриса закликала писати доноси на тих, хто слухає заборонену українську музику в Росії

Реклама
13:52

Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - СенцовВідео

13:43

"Наступні місяці будуть вирішальними": Україна не буде йти на поступки Путіну - ЄрмакВідео

13:39

Окупанти кидали 10 гранат, але українець вижив: неймовірна історія бою воїна Нацгвардії з росіянами

13:34

"Не треба шукати виправдання нелюдам": Подоляк розніс слова Трампа щодо Криму та НАТОВідео

13:04

Загроза атаки Харкова та перекидання сил РФ на південь: у Міноборони готові до будь-яких сценаріївВідео

12:56

Окупанти можуть потрапити в пастку на Херсонщині - ЖдановВідео

12:47

Фотограф Зеленської Лейбовіц відреагувала на критику

12:15

Відмовляє мозок: Нагієв вперше розповів про свою хворобу

12:06

Лютують так само: Дуда порівняв російських окупантів з нацистамиВідео

11:56

В окупованому Криму готуються до повернення України - ГУР

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти