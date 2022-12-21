"Треба чемно поводитися": Данілов натякнув, що "бавовни" на території РФ буде більше

Росії варто перестати починати війни та навчитися поводитися ввічливо по відношенню до цивілізованого суспільства, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов припустив, що вибухів і пожеж у РФ може стати більше / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що країна-агресор Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися.

"Я попереджав, що "бавовна" на Росії буде наростати, і вона буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися по відношенню до цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре", - сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО додав, що РФ також варто перестати починати війни.

"Якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз вибрали, то повірте, буде вибухати не лише там, а ще й у багатьох містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно", - зазначив чиновник.

Як повідомляв Главред, останнім часом в Росії стало "гаряче" - на території країни-агресорки дуже часто почали лунати вибухи і спалахувати пожежі.

Зокрема, 9 грудня в Москві сталося масштабне загоряння у великому торговельному центрі "МЕГА Хімки". На місці події лунали вибухи. Попередня причина пожежі - коротке замикання на складі з дерев'яними виробами.

10 грудня потужна пожежа розгорілася в анексованому Росією Криму в казармах для військовослужбовців. Там розміщувалися мобілізовані окупанти.

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