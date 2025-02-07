"Горбата, п'яна, ледь стоїть": у мережі висміяли старечий виступ Волочкової

Коротко:
- Волочкова зганьбилася своїм виступом
- Що їй написали коментатори
Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка придумала нове шоу і намагається там танцювати, зганьбилася на новому відео.
Хтось зняв, як балерина по-старечому, важко і неповоротно намагається робити па. Але при цьому вона сильно сутулиться, а її рухи виглядають втомленими й аматорськими. Відповідним відео поділився пропагандистський ресурс в Instagram.
Волочокова намагається робити па і повороти, але видно, як важко їй дається кожен рух і те, що вона не тримається на ногах.
Коментатори не змусили себе чекати і стали робити "компліменти". Зокрема, її називають колодою, п'яною і безглуздою.
"Де тут балет? Ужимки старенької балерунши", "З роллю баби яги переплутала", "Горбата, п'яна, ледь стоїть", - коментують вони.
Анастасія Волочкова - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці і допомагати їй фінансово.
А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.
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Хто така Анастасія Волочкова?
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
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