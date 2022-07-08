"Ти ж жила у мене вдома!": Приходько розкрила підлу сутність путіністки Гагаріної

Приходько розкрила підлу сутність путіністки Гагаріної / скріншот

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що пропутінська співачка Поліна Гагаріна відрізнялася гидотою ще до початку вторгнення РФ в Україну.

В інтерв'ю музичному порталу "Музвар" співачка заявила, що Гагаріна підставила її, незважаючи на дружбу.

"Ми з нею дружили, вона приїжджала до мене в Київ на презентацію пісні "між нами небо", яку ми записали разом з Давидом Каландадзе. Я її запросила, вона одягала мої прикраси, жила у мене вдома. Ми дуже дружили", - розповіла Приходько.

За словами співачки, дружба припинилася, коли Гагаріна почала співпрацювати з продюсером Костянтином Меладзе. На той момент Приходько з ним співпрацю припинила.

Співачка зазначила, що тоді викреслила колишню подругу з життя.

"Ти ж жила у мене вдома, ти їла зі мною за столом, ти приїжджала до Києва, одягала мої прикраси. А потім такий плювок зробила в мою сторону", - сказала Приходько.

читайте такожДірки російського шоу-бізнесу: Полякова розповіла, як "поховала" Гагаріну і "голубів миру"За словами співачки, побачивши Гагаріну на пропагандистських російських концертах на підтримку війни проти України, вона тільки підтвердила свою думку про колегу.

"Коли вона вийшла в "Лужниках", я побачила, що якою мерзотою вона була – такою і залишилася. А що змінилося?",- зазначила Приходько.

Раніше українська модель і телеведуча Катя Осадча звернулася з гнівним повідомленням до Поліни Гагаріної, яку за виступ у Лужниках назвала продовжувачкою політики Гітлера.

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