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Австралія рекомендує своїм громадянам негайно залишити Україну

31 січня 2022, 18:48

Австралійців, які планують побувати в Україні найближчим часом, закликали утриматися від поїздок.

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Австралія рекомендує громадянам виїхати з України / pixabay.com

Посольство Австралії рекомендувало громадянам своєї країни покинути Україну. При цьому австралійців, які планують побувати в Україні найближчим часом, закликали утриматися від поїздок, йдеться в повідомленні посла Австралії в Україні Брюса Едвардса в Twitter.

"Ми радимо австралійцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, залишити країну зараз, скориставшись комерційним або іншим приватним транспортом. Обслуговування може бути призупинено в найкоротші строки", - написав він.

При цьому посол додав, що сім'ї співробітників посольства вже залишили країну.

Евакуація дипломатів з України

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

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При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуації співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його"передчасним".

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