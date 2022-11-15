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Отаман TikTok-бойовиків Кадиров побредив з приводу переговорів РФ і України

15 листопада 2022, 20:44

Рамзан Кадиров вибухнув черговою порцією погроз на адресу Києва у відповідь на озвучені президентом України умови щодо переговорів з Росією.

Кадиров
Отаман TikTok-бойовиків Кадиров побредив з приводу переговорів РФ і України / Колаж фото УНІАН

Диктатор Чечні Рамзан Кадиров видав в мережу в Telegram нову порцію погроз на адресу офіційного Києва у відповідь на озвучені президентом України Володимиром Зеленським умов щодо мирних переговорів з Росією.

Наприклад, Кадиров вважає-офіційний Київ обов'язково повинен "визнати" ЛДНР", Запоріжжя, Херсон і Крим російськими".

Також він повторив неймовірні вигадки Кремля - нібито Україна повинна видати "всіх фашистських злочинців і шайтанів, відповідальних за звірства над російськомовним населенням".

"Добровольців, зброї та ентузіазму у нас вистачить, щоб виконати наказ верховного головнокомандувача і відбити у сатаністів бажання виступати проти Росії", ‒ практично вийшов на пік божевілля Кадиров.

Боротьба еліт в Росії

Нагадаємо, раніше заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь говорив-російський диктатор Володимир Путін може залишатися номінальною політичною фігурою, оскільки він вже втратив владу.

І нібито вже йде боротьба за управління РФ між групою секретаря Радбезу Миколою Патрушевим і ФСБ з групою Євгена Пригожина (ПВК Вагнер), Рамзана Кадирова (диктатора Чечні), ідеолога російського фашизму Дугіна, командувача російськими окупаційними військами Суровікіна і російською військовою розвідкою (ГРУ).

До того Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія після того як Володимир Путін буде відсторонений від влади, припинить своє існування. Згідно з прогнозом чиновника, РФ через 5 років чекає розпад держави і парад суверенітетів.

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