УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

Альона Вороніна
10 жовтня 2023, 11:05 оновлено 10 жовтня, 11:10
Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль зіграв на руку Росії. Тепер глава Кремля сподівається, що Україні надходитиме менше зброї.
Израиль, Владимир Путин
Атака ХАМАС зіграла на руку Путіну/ колаж: Главред, фото: соцмережі, скрін

Країні-агресорці Росії зіграло на руку те, що ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. А оскільки це відбулося у день народження російського диктатора Володимира Путіна 7 жовтня, то ця ситуація стала "найкращим подарунком" главі Кремля.

Тепер Путін сподівається, що події в Ізраїлі відволічуть увагу від війни в Україні, і що Захід надаватиме українцям менше зброї для захисту від РФ, пише Politico.

Стратегічна ціль російського диктатора полягає у тому, щоб відвернути Захід від підтримки України. Саме тому війна в Ізраїлі стала приємним сюрпризом для Путіна.

відео дня

У виданні зазначають: багато хто вважає, що Кремль є ляльководом, який причетний до загострення ситуації в Ізраїлі, Косово, на Кавказі та в Африці, але це не так. Путін не розпалював ці конфлікти, але він підливає масла у вогонь і насолоджується ситуацією.

Також у виданні звернули увагу, що російські пропагандисти уже відкрито називають війну на Близькому Сході перемогою Росії і фантазують на тему того, що кошти на підтримку України вичерпаються.

"Це був, напевно, найкращий подарунок Путіну на день народження. Напад на Ізраїль розділить увагу, враховуючи природну зосередженість США на Ізраїлі", – переконує європейський депутат.

Крім цього, Путін розглядав атаку ХАМАС на Ізраїль як можливість зіграти роль важливого гравця у глобальному угрупуванні проти Заходу спільно з Китаєм та Іраном.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Ввечері 9 жовтня прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських Збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектору Газа.

У ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем. Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ХАМАС Мусу Абу Марзука.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Ізраїль Володимир Путін новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
Реклама

Головне за день

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

11:05 Світ
Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

10:47 Політика
У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

10:19 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:15

Мирні переговори з Росією: у МЗС повідомили коли почнеться процес

11:14

Місячний календар 11 жовтня 2023: Місяць віщує вирішення неспокійних ситуацій і суперечок

11:10

"Дякую, мамо": Тоня Матвієнко звернулася до мами і присвятила їй піснюВідео

11:05

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

10:47

Виплати підняли: як українцям отримати 10,6 тисячі грн допомоги

Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – РустамзадеВійна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – Рустамзаде
10:47

Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

10:44

Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною

10:35

Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

10:19

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

Реклама
09:50

Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

09:49

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги УкраїниВідео

09:35

В Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС

09:30

Офіс очищення судової системи про справу Шепелєва: судді ВС підіграли злочинцю

09:26

Гороскоп на завтра 11 жовтня 2023: Тельцю - відмова від сигарет, Рибам - небажаний секрет партнера

09:18

Сергій Стерненко. Іран керував нападом на ІзраїльВідеоблоги

08:55

"Видав секрети нацбезпеки": племінниця Трампа розповіла, хто винен в атаці на Ізраїль

08:41

Потап натякнув на те, що йде з шоу-бізнесу

08:33

Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню: є влучання

08:23

День ангела 11 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

08:10

Цинічний шабаш: як Росія "вплутала" Україну у війну в ІзраїліПогляд

Реклама
08:03

ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки - ISW

07:53

Яке свято завтра 11 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

07:16

"Досягли цілей": у ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем - Reuters

06:55

Потрібно знайти мопса на картинці за 10 секунд: заплутана оптична ілюзія

06:42

У США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд - WSJ

06:35

Як правильно казати – процент чи відсоток: Авраменко пояснив різницю між словами

06:22

Україна та Ізраїль: порівняння вторгенняПогляд

05:30

До чого свербить права долоня: не усім відома прикмета, яка здивує

05:00

Коли опалювальний сезон в Україні: до чого необхідно готуватись

04:30

"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

04:00

"Трамп - руйнівник": Рустамзаде розповів, що чекає на Україну в разі його перемоги

03:30

Відома українська модель похвалилася оновленими формами в спідній білизні

03:00

Це загадка для 99% людей: головоломка, яка розкриє тип вашої особистості

02:37

Ви все життя користувалися теркою неправильно: блогерка показала одну хитрістьВідео

02:02

Мамин секрет: для чого збирають кришечки від дитячого харчування

01:31

Чи отримає Україна $300 млрд заморожених активів РФ: Золотарьов оцінив перспективи

00:03

"Щоб сильно мене не жаліли": Аліна Гросу показала нового бойфренда

09 жовтня, понеділок
23:51

Оголошено повітряну тривогу через атаку дронів Shahed: на півдні гримлять вибухи

23:09

Таємне весілля, секретне розлучення: Брежнєва висловилася про розрив з Меладзе

22:51

Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було - Нетаньяху

Реклама
22:29

Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозоюВідео

22:00

Війна в Україні може затягнутись на 9 років: військовий аналітик дав прогнозВідео

21:39

Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою

20:51

"Темна і дика країна": РФ повинна понести показове покарання – Данілов

20:48

New Yorker: питання передачі ATACMS для України вирішив один випадок

20:23

"Майже 500 ударів по позиціям": у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян

20:08

"Ми почали, Ізраїль переможе": Нетаньяху показав кадри ударів по Сектору ГазаВідео

19:52

Що можна садити у жовтні: встигніть посіяти, щоб мати великий урожай

19:45

Друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки

19:44

ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом – український боєць

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти