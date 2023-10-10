"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль зіграв на руку Росії. Тепер глава Кремля сподівається, що Україні надходитиме менше зброї.

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Атака ХАМАС зіграла на руку Путіну/ колаж: Главред, фото: соцмережі, скрін

Країні-агресорці Росії зіграло на руку те, що ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. А оскільки це відбулося у день народження російського диктатора Володимира Путіна 7 жовтня, то ця ситуація стала "найкращим подарунком" главі Кремля.

Тепер Путін сподівається, що події в Ізраїлі відволічуть увагу від війни в Україні, і що Захід надаватиме українцям менше зброї для захисту від РФ, пише Politico.

Стратегічна ціль російського диктатора полягає у тому, щоб відвернути Захід від підтримки України. Саме тому війна в Ізраїлі стала приємним сюрпризом для Путіна.

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У виданні зазначають: багато хто вважає, що Кремль є ляльководом, який причетний до загострення ситуації в Ізраїлі, Косово, на Кавказі та в Африці, але це не так. Путін не розпалював ці конфлікти, але він підливає масла у вогонь і насолоджується ситуацією.

Також у виданні звернули увагу, що російські пропагандисти уже відкрито називають війну на Близькому Сході перемогою Росії і фантазують на тему того, що кошти на підтримку України вичерпаються.

"Це був, напевно, найкращий подарунок Путіну на день народження. Напад на Ізраїль розділить увагу, враховуючи природну зосередженість США на Ізраїлі", – переконує європейський депутат.

Крім цього, Путін розглядав атаку ХАМАС на Ізраїль як можливість зіграти роль важливого гравця у глобальному угрупуванні проти Заходу спільно з Китаєм та Іраном.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Ввечері 9 жовтня прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських Збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектору Газа.

У ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем. Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ХАМАС Мусу Абу Марзука.

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