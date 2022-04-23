Армія України б'є окупантів: Росія атакує, але не може прорвати оборону - розвідка Британії

Контратаки ЗСУ перешкоджають зусиллям російських військ з окупації України - британська розвідка / Макс Левін

Російські окупаційні підрозділи за останні 24 години не змогли суттєво просунутися на території України. Українські війська успішно контратакують противника і перешкоджають реалізації ворожих планів. Військово-повітряні і морські сили Росії не можуть встановити контроль в жодній з областей, оскільки наша оборона діє ефективно. У Маріуполі тривають запеклі бої, що уповільнює наступ окупантів на Донбас. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

Згідно з даними нового звіту незважаючи на активізацію бойових дій в Україні з боку Росії, ворог за останні 24 години не зміг досягти серйозних успіхів. Контратаки ЗСУ перешкоджають зусиллями окупаційних військ.

читайте такожРосія перекидає війська з Білорусі на Донбас: у ГУР розкрили плани наступу окупантівТакож вказується, що Росія в жодному з регіонів не може отримати перевагу в повітрі і на морі. Це заважає досягти суттєвого прогресу в наступі.

"Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність досягти помітного прогресу", - наголошується в звіті.

У британській розвідці підкреслили, що, незважаючи на заяви Москви про, мовляв, взяття під контроль Маріуполя, в місті, як і раніше, йдуть запеклі бойові зіткнення, які ще більше уповільнюють наступ російської окупаційної армії на Донбасі.

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Наступ Росії на Донбасі

Президент Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що Росія почала наступ на Донбас. Окупанти стягнули велику кількість військової техніки та живої сили до регіону. Однак українські війська мають намір захищати свою землю.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Росія ставить перед собою декілька завдань на Донбасі. Серед них встановлення контролю над Рубіжним, Попасною Сєвєродонецьком, просування у бік Слов'янська та Краматорська на Ізюмському напрямку, рух у бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонської області.

Радник керівника МВС Вадим Денисенко сказав, що на Україну через наступ Росії очікують важкі декілька днів або тижнів. Бойові дії в регіоні визначать подальший хід війни. Загарбники збираються прорватися в напрямку Краматорська і Слов'янська, ворог вірить, що йому вдасться здійснити бліцкриг до 9 травня.

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