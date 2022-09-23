'Алковійська' Путіна до прориву готові: у РФ насмішили поповненням мобілізованих

Мобілізація в РФ / скріншот

У РФ багато мобілізованих за наказом президента Володимира Путіна по дорозі на війну в Україну влаштовують бійки між собою і зловживають спиртним.

В Мережі опублікували кадри, які, судячи з усього, знімали самі мобілізовані росіяни.

На них зафіксовано, що між викликаними на війну в Україну нерідко виникають бійки і сутички. Судячи з усього, конфлікти відбуваються після зловживання спиртним.

Крім того, рашисти-призовники не соромляться демонструвати на камеру чималі запаси алкоголю, які вони беруть з собою на війну.

При цьому деякі з мобілізованих, після численних узливань, вже не в змозі дійти до пункту збору, а "відпочивають" прямо на землі.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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