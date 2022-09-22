В Бурятії прийшли забирати на війну чоловіка, який вже 2 роки мертвий і ніколи не служив

В РФ призивають на війну покійників/ ua.depositphotos.com, Telegram

У Росії уже повним ходом йде мобілізація на війну. При цьому у країні-агресорці не особливо розбираються, кого забирати. Так, працівники військкомату хотіли мобілізувати чоловіка, який помер ще два роки тому.

Про цей інцидент розповіла у соціальних мережах сестра покійного. На цю ситуацію звернув увагу Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Сестра померлого росіянина розповіла: її здивувало не лише те, що у військкоматі "ні сном, ні духом", що її брата уже давно немає в живих. Також вона була здивована, що мобілізація часткова, а забрати на війну хотіли її брата, який ніколи не служив за станом здоров’я.

"Сьогодні із військкомату прийшли по мого, померлого 2 роки тому, брата. Хочу зазначити, брат в армії не служив взагалі ніколи, бо по стану здоров'я не підходив. Вони спершу не вірили, що він мертвий, а потім вибачились", – написала росіянка

Через це у неї з’явилися сумніви, що в РФ проходить саме часткова мобілізація.

"Як тепер вірити цим листівкам, що хтось не підлягає мобілізації і що вона "часткова"? Якщо по померлих приходять? З одного боку смішно – у них всі дані застарілі, а з другого боку – Бурятія як завжди – попереду усієї планети готова до поставок м'яса", – звернула увагу громадянка РФ.

У РФ призивають на війну небіжчиків/ Telegram

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів. Шойгу переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями". Він також додав, що в РФ призвуть "1% мобілізаційного ресурсу".

При цьому після оголошення Путіним часткової мобілізації у країні-агресорці Росії масово розкупили квитки в інші держави. Через такий ажіотаж ціни на квитки різко зросли, а в РФ уже почали поширювати "інструкції", як втекти з країни.

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