"А потім такі з літерою Z бігають": в РФ маленький росіянин побив ногами виховательку

Хлопчик бив виховательку по голові, тулубу і навіть ногами. Цікаво, що сама жінка реагує на витівки свого вихованця спокійно.
Український журналіст Дмитро Гордон опублікував у соцмережі відео, зняте в одному з дитсадків Росії. На кадрах - малолітній росіянин кидається з кулаками на свою виховательку і починає її жорстоко бити. Причому, робить він це професійними ударами.
Хлопчик б'є виховательку по голові, тулубу і навіть ногами. Цікаво, що сама жінка реагує на витівки свого вихованця спокійно. А її колега за кадром каже, мовляв, зривається заняття.
"Російський дитячий садок - бійців загартовують з дитинства", - підписав відео Гордон на своїй сторінці в Instagram.
Підписники журналіста були шоковані побаченим:
"Це вроджене"
"Ось такі батьки орудували в Бучі ... які батьки - такі й діти"
"А потім за кілька років такі ось з літерою Z бігають"
"Дитина дивилася з батьком Соловйова"
"Рятувальна операція, він звільняє садок"
Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідовано 20-річного російського окупанта Єгора Рябова, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували у тимчасовій окупації.
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