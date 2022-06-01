"А потім такі з літерою Z бігають": в РФ маленький росіянин побив ногами виховательку

У дитсадку в РФ хлопчик побив виховательку / скріншот

Український журналіст Дмитро Гордон опублікував у соцмережі відео, зняте в одному з дитсадків Росії. На кадрах - малолітній росіянин кидається з кулаками на свою виховательку і починає її жорстоко бити. Причому, робить він це професійними ударами.

Хлопчик б'є виховательку по голові, тулубу і навіть ногами. Цікаво, що сама жінка реагує на витівки свого вихованця спокійно. А її колега за кадром каже, мовляв, зривається заняття.

"Російський дитячий садок - бійців загартовують з дитинства", - підписав відео Гордон на своїй сторінці в Instagram.

Підписники журналіста були шоковані побаченим:

"Це вроджене"

"Ось такі батьки орудували в Бучі ... які батьки - такі й діти"

"А потім за кілька років такі ось з літерою Z бігають"

"Дитина дивилася з батьком Соловйова"

"Рятувальна операція, він звільняє садок"

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідовано 20-річного російського окупанта Єгора Рябова, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували у тимчасовій окупації.

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