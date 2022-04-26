Бійня в дитсадку: у РФ чоловік розстріляв дітей і виховательку

На другому поверсі навчального закладу нападник підняв курок своєї рушниці ІЖ-27 і відкрив вогонь.
В Росії чоловік увірвався в дитячий садочок і влаштував стрілянину. В результаті атаки є загиблі, в тому числі діти.
Стрілянина сталася в Ульяновській області. Повідомляється, що житель селища Вешкайма відкрив у місцевому дошкільному закладі стрілянину.
Кривава розправа в дитсадку
В результаті бійні загинуло четверо людей, включаючи самого стрільця.
Стрілець вдалося увійти в дитсадок Горобинка з парадного входу. При цьому він штовхнув співробітницю, яка займалася прибиранням ганку — жінка залишилася жива, але отримала невеликі травми.
На другому поверсі навчального закладу стрілець підняв курок своєї рушниці ІЖ-27 і відкрив вогонь. Вбиті одна з нянечок, двоє дітей і сам стрілець, який наклав на себе руки після розправи над малюками. Також відомо про ще одну поранену під час стрілянини співробітницю дитсадка.
Що відомо про стрілка
За інформацією Telegram-каналу Baza стрілка звуть Олександр Дронін, йому виповнилося 68 років.
Рушниця, з якої стріляли, зареєстровані на цього громадянина. Причина, по якій він вирішив влаштувати криваву трагедію в дитсадку, невідома.
Нагадаємо, раніше в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.