Бійня в дитсадку: у РФ чоловік розстріляв дітей і виховательку

У РФ розстріляли дітей у дитсадку / Baza

В Росії чоловік увірвався в дитячий садочок і влаштував стрілянину. В результаті атаки є загиблі, в тому числі діти.

Стрілянина сталася в Ульяновській області. Повідомляється, що житель селища Вешкайма відкрив у місцевому дошкільному закладі стрілянину.

Кривава розправа в дитсадку

В результаті бійні загинуло четверо людей, включаючи самого стрільця.

Стрілець вдалося увійти в дитсадок Горобинка з парадного входу. При цьому він штовхнув співробітницю, яка займалася прибиранням ганку — жінка залишилася жива, але отримала невеликі травми.

На другому поверсі навчального закладу стрілець підняв курок своєї рушниці ІЖ-27 і відкрив вогонь. Вбиті одна з нянечок, двоє дітей і сам стрілець, який наклав на себе руки після розправи над малюками. Також відомо про ще одну поранену під час стрілянини співробітницю дитсадка.

Що відомо про стрілка

За інформацією Telegram-каналу Baza стрілка звуть Олександр Дронін, йому виповнилося 68 років.

Рушниця, з якої стріляли, зареєстровані на цього громадянина. Причина, по якій він вирішив влаштувати криваву трагедію в дитсадку, невідома.

Нагадаємо, раніше в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.