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"А де тут Путін?": війною керує не глава Кремля, він відмовився від впливу – Морозов

Альона Вороніна
16 червня 2023, 13:45 оновлено 16 червня, 13:49
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Путін значною мірою втратив контроль над системою і вибув з гри, тепер він фактично не контролює дії російських окупантів в Україні.
Владимир Путин, Александр Морозов
Путін значною мірою втратив контроль над системою і вибув з гри, зазначає Морозов/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook

Для російського диктатора Володимира Путіна минулорічні поразки у війні проти України стали важким ударом. Він уже зрозумів свої помилки, але визнати їх публічно не може. Зараз глава Кремля перебуває у жалюгідному стані, він пустив війну проти України на самоплив.

У діях російських окупантів в Україні помітний хаос, тому що зараз все в руках російського Міністерства оборони, російських силових структур, цивільної адміністрації на чолі з Кирієнком і бенефіціарів війни. Про це розповів політичний філософ, професор Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду.

"Я думаю, що Путін значною мірою втратив контроль над системою і вибув з гри. В результаті торішніх поразок в Україні він пережив важку травму. Путін зрозумів свою помилку, але не здатний зізнатися в цьому публічно і практично пустив ситуацію на самоплив", – зазначив Морозов.

Саме тому глава Кремля декілька місяців фактично "мовчить". Він виходить і щось каже, проте від нього не чути якихось стратегічних заяв про військову кампанію, її перспективи і становище Росії в глобальному світі, звернув увагу політичний філософ. Зараз практично не видно ніяких рішень Путіна, глава Кремля виконує функціональні дії низького політичного рівня.

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов – російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, професор Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

За словами Морозова, Путін зараз перебуває в поганому, жалюгідному стані, і він дозволив активним авторам проектів діяти на свій розсуд. При цьому сам він від впливу відмовився.

"Тому у російського Генштабу немає чіткої картини подальшого ведення військової кампанії. Максимум – готовність оборонятися на певних рубежах. Причому незрозуміло, де Генштаб зібрався закріплюватися, а які території готовий віддати так само, як Херсон і Харківську область, звідки російські війська відступили під натиском армії України", – сказав політичний філософ.

Також він звернув увагу, що конфлікт Пригожина і російського Міноборони загострився настільки, що, схоже, відомство не збирається забезпечувати ПВК "Вагнера" озброєнням та амуніцією на достатньому рівні. При цьому очевидно, що у Міноборони РФ добиваються відправки Пригожина і його людей до Африки.

"Виникає питання – а де тут Путін? Путіна зараз в цій ситуації немає. Все в руках Міністерства оборони, російських силових структур, цивільної адміністрації на чолі з Кирієнком, який відповідає за окуповані території і війну в політичному плані, а також бенефіціарів війни, які обслуговують її так, як можуть. Саме така зараз картина", – підсумував Морозов.

Дивіться відео версію інтерв'ю з Олександром Морозовим:

Путін поступово втрачає владу в РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втратив колишню владу в РФ. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять.

Також раніше новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що еліта РФ незадоволена Путіним і його шансами у війні. Російську еліту охопив настрій зневіри щодо перспектив війни, яку Путін розв'язав в Україні. Навіть найоптимістичніші кремлівські чиновники бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для країни-агресора.

Політолог Андрій Піонтковський зазначав, що Кремль готується до відставки Путіна. Кремль і Китай розуміють, що російський диктатор Володимир Путін не зможе виграти війну, яку розв'язав проти України. Тому тепер в РФ готуються до відставки глави Кремля.

Нагадаємо, Володимир Фесенко раніше зазначав, що є дві умови, які можуть підштовхнути росіян воювати проти Путіна. Перша з них – успішність бойових дій "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) на території країни-агресорки РФ. Друга – послаблення російської влади.

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