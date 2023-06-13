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Дві умови змусять росіян воювати проти Путіна: "Буде війна всіх проти всіх"

Альона Вороніна
13 червня 2023, 14:52 оновлено 13 червня, 14:55
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У Росії може розгорітися хаотична війна "всіх проти всіх" – почнеться внутрішня боротьба за владу в РФ між різними суб’єктами.
Владимир Путин, Володимир Фесенко
Дві умови підштовхнуть росіян воювати проти Путіна, каже Фесенко/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Є дві умови, які можуть підштовхнути росіян воювати проти російського диктатора Володимира Путіна. Перша з них – успішність бойових дій "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) на території країни-агресорки РФ. Друга – послаблення російської влади.

Про це розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що саме подальший розвиток внутрішньополітичної ситуації в Росії впливатиме на те, скільки росіян можуть підтримати РДК і ЛСР і вступити до їхніх лав, щоб воювати проти Путіна.

"Я б виділив два чинники. Перший — успішні бойові дії цих організацій, РДК та ЛСР. Якщо вони успішно воюватимуть на Білгородщині, а потім, можливо, і в інших російських регіонах, це безумовно привертатиме до них увагу, і частина росіян може переходити на їхній бік. Другий чинник — послаблення російської влади", – зазначив Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) – український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Щодо другого чинника, він пояснив, що якщо російська влада діятиме неефективно і неадекватно, як це було помітно на Білгородщині, то частина росіян переходитиме на бік опозиційних воєнізованих структур, які воюють з Путіним. Також на це вплине посилення розриву між російськими елітами та простими росіянами.

"Ще раз зверну увагу — у них є Пригожин, який зараз виступає у ролі нового Стеньки Разіна і демонструє готовність воювати з російськими елітами. Інша річ, що він не готовий воювати проти Путіна. Він водночас такий Малюта Скуратов, путінський опричник і кат. Що буде далі? Більш вірогідний сценарій для Росії не стільки боротьби цих двох організацій проти Путіна, а війни "всіх проти всіх", – зазначив експерт.

Така війна "всіх проти всіх" буде хаотичною. Почнеться внутрішня боротьба за владу в РФ між різними суб’єктами.

"Це хаотичний процес — десь на Кавказі можуть воювати з місцевими націоналістами, причому може так статися, що через певний час Кадиров, який наразі вірний Путіну, може знов відновити незалежність Чечні. Це цілком ймовірний сценарій. Дуже неспокійна ситуація у Дагестані, є прихильники суверенітету Татарстану. Тобто є різні суб’єкти боротьби за владу у РФ, особливо враховуючи Пригожина. І все це може призвести до початку внутрішньої боротьби за владу", – розповів Фесенко.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду:

Путін поступово втрачає владу в РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втратив колишню владу в РФ. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять.

Також раніше новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що еліта РФ незадоволена Путіним і його шансами у війні. Російську еліту охопив настрій зневіри щодо перспектив війни, яку Путін розв'язав в Україні. Навіть найоптимістичніші кремлівські чиновники бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для країни-агресора.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що Путін і його оточення думають, що підрив Каховської ГЕС зупинить українські війська. Маломуж заявив, що у Росії залишалося три козирні карти. Перша з них – підрив Каховської ГЕС, і цю карту РФ уже використала. Друга – шантаж ядерною загрозою, третя – використання ядерної зброї.

Політолог Андрій Піонтковський зазначав, що Кремль готується до відставки Путіна. Кремль і Китай розуміють, що російський диктатор Володимир Путін не зможе виграти війну, яку розв'язав проти України. Тому тепер в РФ готуються до відставки глави Кремля.

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