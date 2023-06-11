Кремль готується до відставки Путіна - Піонтковський

Політолог заявив, що в Росії вже розуміють, що Путін не зможе виграти війну проти України.

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Кремль готується до відставки Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот з відео

Кремль і Китай розуміють, що російський диктатор Володимир Путін не зможе виграти війну, яку розв'язав проти України. Тепер там готуються до відставки Путіна. Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю Еспресо.

Захід вже не боїться російських ядерних загроз. До того ж російські окупанти не зможуть стримати український контрнаступ. Щоб затримати ЗСУ РФ в паніці підірвала Каховську ГЕС.

Навіть російський пропагандист Соловйов припинив звинувачувати Україну в цьому.

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"Слухайте, ви не повірите: Соловйов, який кілька днів кричав, що мало не сам бачив, як українські "хаймерси" розбомбили цю нещасну дамбу, почав говорити: знаєте, я подумав, всі дані говорять, що дамба зруйнувалася з природних причин, це не росіяни підірвали і не українці, це старенька дамба, вона не витримала, тому що було багато ударів по ній, до того ж натиск води, але найцікавіше, що це спустили обов'язкову методичку, самовикриття почав цілий ряд кремлівських агентів опозиції, які завчено стали повторювати по Соловйову те ж саме", - сказав Піонтковський.

На думку політолога, саме ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав діяти в Росії.

"Але я повинен вам доповісти: з'явилася інша, дуже впливова партія в російській верхівці. Партію Путіна я зараз називаю "партією Почесною нічиєю". А є "партія керованої капітуляції". Фронтменом цієї партії є, звичайно, Пригожин, який щодня підвищує планку свого викриття Міністерства оборони як абсолютно нікчемної, злодійської організації і, власне, готує найзатятіших прихильників", - сказав експерт.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня перейшов до відкритого конфлікту з керівництвом Міноборони країни-окупанта Росії - Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим.

Пригожин, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі звернувся до військового відомства з вимогою надати бойовикам зброю.

Пізніше Пригожин вивів своє бандформування з Бахмута Донецької області. Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що угруповання Вагнер практично повністю розбите.

У червні стало відомо, що 72-а бригада окупантів РФ обстріляла бойовиків Вагнера у Бахмутському районі. Вагнерівці взяли в полон її командира Романа Веневітіна, який заявив. Командир окупантів Веневітін сказав, що кадрові окупанти відкрили вогонь по бойовиках виходячи з особистих мотивів.

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