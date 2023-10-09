"Тисячі ракет проти мирних міст": Зеленський потужно засудив напад на Ізраїль

Війни проти України та Ізраїлю – це війни проти одного зла, світу потрібно об'єднатися для боротьби з тероризмом, сказав президент Володимир Зеленський.

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Наша з вами єдність повинна і може зупинити зло - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, depositphotos.com

Розв'язані проти України та Ізраїля війни є проявом одного і того ж зла. Ізраїльські журналісти, які були в Бучі, кажуть, що бачили такі ж злочини. Світу потрібно об'єднатися, щоб побороти тероризм. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, президент під час свого виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО порівняв напади агресора Росії і терористів ХАМАС на Ізраїль і зазначив, що український та ізраїльський народ воюють проти зла.

"Ніхто і ніколи не зможе забути про те, що терористи зробили в Ізраїлі... Тисячі ракет проти мирних міст. Розстріли людей прямо в машинах на дорогах ... Чоловіків і жінок, дітей... нікого не жаліли. Вулиці, залиті кров'ю. Заручники...", - сказав гарант.

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"Однакове зло"

Також він додав, що ізраїльські журналісти, які були в Бучі, змушені були побачити таке ж зло вже в Ізраїлі, на який напали терористи.

"І самі ж ізраїльтяни-ізраїльські журналісти, які були у нас, в Україні, в Бучі, – кажуть тепер, що вони бачили таке ж зло там, куди прийшла Росія... .Однакове зло, і тільки одна відмінність – там терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут - терористична держава, яка вдарила по Україні. Наміри декларовані різні, але суть – одна...", - додав Зеленський.

Крім того, гарант нагадав про "шокуючу радість російських пропагандистів", які називали "трофеями" дітей, які потрапили до заручників до терористів у Газі.

Зеленський нагадав про позицію Ірану

Президент також акцентував увагу на тому, що Іран говорить про свою нібито непричетність до війни проти України, а офіційні особи Тегерана заявляють про підтримку війни в Ізраїлі.

"Іран не може сказати, що у нього немає нічого спільного з тим, що відбувається в Україні, якщо він продає "шахеди" Росії. Іран не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі, якщо його офіційні особи заявляють про підтримку того, що відбувається в Ізраїлі", - сказав глава держави.

Світ повинен об'єднатися проти тероризму

Президент Зеленський також закликав світові держави об'єднатися для боротьби з тероризмом, щоб захистити країни від зла і свавілля.

"Наша з вами єдність повинна і може зупинити зло. Наше прагнення до миру, а не їх прагнення до крові – має визначати, як жити світу. Європі слід бути активною. Сполученим Штатам слід бути активними. Китаю, Індії, арабським державам слід відчути, як багато чого може зламатися, якщо дати терористам досягти їхніх цілей. Всі напрямки нашої співпраці ведуть до одного - щоб Статут ООН запрацював на повний захист України і всієї нашої Європи від терору і агресії. А якщо спрацює тут, спрацює і де завгодно в світі", - підкреслив Володимир Зеленський.

ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю

Терористична організація ХАМАС вранці 7 жовтня напала на Ізраїль. Бойовики вдарили по центральній і південній частинах держави з повітря, суші і моря. Удари наносилися з території Сектора Гази. За даними журналістів, терористи запустили по Ізраїлю понад 2200 ракет.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд активував пункт "40 аллеф", який означає оголошення війни. Також Єрусалим збирається мобілізувати 300 тисяч осіб.

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС, розповіли в ізраїльській армії ЦАХАЛ. Місцями йдуть зіткнення з терористами. Кордон із Газою охороняють важка військова техніка, вертольоти і безпілотники.

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