УкрРус
Читати російською
  1. Головна

Як виглядати краще та стрункіше на фото: з'ясувався головний секрет

1 грудня 2021, 02:22

Виявлено спосіб, який допоможе підтягнути обличчя одним рухом, без використання фотошопу і фільтрів.

false
Як виглядати стрункіше на фотографії / Instagram, 1+1

Фотомоделі винайшли спосіб, який допоможе виглядати на фото стрункіше і більш невимушеними на селфі. Цікаво, що для цього знадобиться тільки язик, повідомляє The Sun.

Виявлено спосіб, який допоможе підтягнути обличчя одним рухом, без використання фотошопу і фільтрів. Тому, як виявилося положення мови впливає на вираз обличчя під час фотосесії.

Також багато людей скаржаться, що їхня посмішка на фото виглядає неприродно. Щоб уникнути цього, потрібно підняти язика зі звичного положення, підтягнувши його до піднебіння.

Це простий рух допоможе особі стати більш розслабленим і уникне награності на фото. Крім цього, створиться ефект схуднення на обличчі. Все тому, що з мовою підтягується і лінія підборіддя.

Відповідну вправу потрібно виконувати не тільки під час фотосесії, але і на постійній основі. Вправа допоможе тримати щоки і підборіддя в тонусі.

Раніше Главред писав про те, що співачка Надя Дорофєєва виступила на вечорі прем'єр, концерті від творців світлого життя, в незвичайному Луці. Фото вбрання для заходу артистка виклала у своєму Instagram-акаунті. На них дівчина позує в образі розпусного ангела.

viber
фотосессия фітнес-модель
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фіалки стануть "жирними" та неймовірно квітучими: як удома приготувати незвичайне добриво для квітівФіалки стануть "жирними" та неймовірно квітучими: як удома приготувати незвичайне добриво для квітів Гороскоп на сьогодні 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витратиГороскоп на сьогодні 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витрати Гороскоп на сьогодні 30 листопада 2021: Терезам - розчарування, Козерогам - віщі сниГороскоп на сьогодні 30 листопада 2021: Терезам - розчарування, Козерогам - віщі сни В Україні рекордно подорожчало сало: що буде з цінами даліВ Україні рекордно подорожчало сало: що буде з цінами далі Удача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудняУдача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудня
03:17

День ангела Романа: душевні привітання в прозі і віршах, листівки іменинникам

03:05

День працівників прокуратури України: сердечні привітання в прозі і віршах і душевні картинки

02:22

Як виглядати краще та стрункіше на фото: з'ясувався головний секрет

01:56

"Споживачів помножать на нуль": експерт дав сумний прогноз щодо цін на газ в Україні

01:32

Україні загрожують дострокові вибори в Раду: аналітик назвав умову

Реклама
00:41

Найсмачніша гречка за 2 хвилини: дуже простий рецептВідео

00:33

Гороскоп на сьогодні 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - борги, Стрільцям - небезпека афериВідео

00:12

Прикмети на 1 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

00:07

Робимо ремонт: шикарні ідеї затишної квартири у змішаному стиліВідео

30 листопада, вівторок
23:55

Ситуація на кордоні з Україною: Німеччина закликає до діалогу з Путіним

23:34

Що змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовина тисяча"

23:27

Комаровський розповів, чому дуже небезпечно полоскати горло при ангініВідео

22:59

Олександр Градський за місяць до смерті таємно одружився з українкою

22:40

Відмова від безкоштовних пластикових пакетів у супермаркетах: подробиці КабмінуВідео

22:24

Ніколи цього не робіть: як уберегти будинок від проблем і залучити багатство в грудніВідео

22:19

Як усунути помилки при генеруванні covid-сертифіката: поради МОЗ

21:53

Україну завалить снігом у грудні: названо датиВідео

21:38

У Львові злочинці пограбували та підпалили салон краси з відвідувачамиВідео

21:30

Twitter заборонятиме публікувати фото людей без їхньої згоди

21:13

Вдвічі більше голови: в Україні немовляті видалили величезну пухлинуВідео

Реклама
20:45

У Львові масштабна пожежа: спалахнули склади

20:33

У МЗС Румунії стривожені через ситуацію в Чорному морі

20:30

Власників земельних паїв змусять платити податок: за кожен гектар по 1500 грнВідео

20:25

В Україні дозволять робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу: Ляшко назвав терміниВідео

20:15

Галкін та Пугачова шикарно прикрасили свій замок до Нового рокуВідео

20:01

Київ потоне в заторах: де і коли перекриють вулиці, і з чим це пов'язано

19:38

Учасник шоу-балету Полякової прокоментував свій роман зі співачкоюВідео

19:36

У туалеті одеського ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопцяВідео

19:35

Штам Омікрон виявили вже в 11 країнах Європи: коли він може потрапити в Україну

19:33

У МОЗ назвали строки нової хвилі коронавірусу в УкраїніВідео

19:18

У Запоріжжі на людей впав балкон, є загиблийФото

19:10

У Ківи відібрали науковий ступінь кандидата наукВідео

18:52

Блогери в Запоріжжі намагалися викрасти 12-річного хлопчика заради експерименту

18:46

Якщо зима для України буде важкою, Зеленському доведеться провести вибори в РадуПогляд

18:38

Підготовку держперевороту в Україні готувала Росія - ШмигальВідео

18:37

Київстар підвищує ціни та змінює тарифи: скільки доведеться платити абонентам

18:30

Санту Дімопулос в чуттєвому образі сплутали з секс-символом Італії Монікою Беллуччі

18:21

Київ накриє люта негода: комунальники вже на "низькому старті"

18:17

Гороскоп Таро на грудень 2021: Овнам – заздрість, Терезам – фатальні помилки, Стрільцям - авантюриВідео

18:05

РФ зарубає транзит газу через Україну: у Кремлі назвали умову Путіна і очікують на рішення ГазпромуВідео

Реклама
17:54

Перехворіє більшість: лікар дала тривожний прогноз щодо COVID-19 в УкраїніВідео

17:47

Надя Дорофєєва показала нескінченно довгі ніжки в спокусливій сукні з відкритим верхом

17:40

Здійснення мрії та підступність друга: прогноз на картах Таро для Близнюків на грудень 2021Відео

17:36

Путін не визнає незалежність України, а Росія - небезпечна загроза - глава MI6Відео

17:28

В EMA сказали, коли можуть з’явитися вакцини від ОмікронуВідео

17:19

У Львові патрульні розважали замкнуту в машині матері дитину мультикамиВідео

17:17

Автомийник викрав Tesla і влаштував ДТП: йому загрожує 12 років в'язниці і конфіскація майна

16:53

Лукашенко визнав Крим російським і анонсував поїздку на півострівВідео

16:50

"Оля, ваш чоловік вампір?": Полякова вперше за довгий час показала свого чоловіка

16:40

Україна не здається в боротьбі з ПП-2: у Путіна заявили про "загрозу" Києва трубі ГазпромуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти