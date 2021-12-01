Як виглядати краще та стрункіше на фото: з'ясувався головний секрет

Як виглядати стрункіше на фотографії / Instagram, 1+1

Фотомоделі винайшли спосіб, який допоможе виглядати на фото стрункіше і більш невимушеними на селфі. Цікаво, що для цього знадобиться тільки язик, повідомляє The Sun.

Виявлено спосіб, який допоможе підтягнути обличчя одним рухом, без використання фотошопу і фільтрів. Тому, як виявилося положення мови впливає на вираз обличчя під час фотосесії.

Також багато людей скаржаться, що їхня посмішка на фото виглядає неприродно. Щоб уникнути цього, потрібно підняти язика зі звичного положення, підтягнувши його до піднебіння.

Це простий рух допоможе особі стати більш розслабленим і уникне награності на фото. Крім цього, створиться ефект схуднення на обличчі. Все тому, що з мовою підтягується і лінія підборіддя.

Відповідну вправу потрібно виконувати не тільки під час фотосесії, але і на постійній основі. Вправа допоможе тримати щоки і підборіддя в тонусі.

Раніше Главред писав про те, що співачка Надя Дорофєєва виступила на вечорі прем'єр, концерті від творців світлого життя, в незвичайному Луці. Фото вбрання для заходу артистка виклала у своєму Instagram-акаунті. На них дівчина позує в образі розпусного ангела.