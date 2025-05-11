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У Лаврова відкинули перемир'я і вибухнули різкою "умовою" Путіна

Андрій Ганчук
11 травня 2025, 14:50
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У Росії зробили заяву про позицію Москви щодо 30-денного перемир'я.
Захарова, Путин
Спочатку перемовини, потім перемир'я - пропагандистка Захарова / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

  • Росія відкидає перемир'я на 30 днів
  • Москва хоче почати перемовини без припинення вогню

Так звана представниця Міністерства закордонних справ російських окупантів Марія Захарова заявила, що агресорка Росія спершу "хоче" почати перемовини з Україною, і лише потім обговорювати перемир'я. Мовляв, це умова Путіна, яку нібито не врахували на Банковій.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, вона прокоментувала заяву президента Володимира Зеленського, в якій він закликав Москву до 30-денного припинення вогню перед можливими перемовинами.

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За словами Захарової, Росія спочатку, мовляв, хоче, щоб обговорювалися "першопричини війни", а потім уже перемир'я.

"На Банковій погано прочитали стенограму заяви Путіна, судячи з реакції Києва на пропозицію про перемовини... Путін чітко сказав: спочатку перемовини про першопричини, тоді розмова про перемир'я", - наголосила "речник" МЗС РФ Марія Захарова.

Путін запропонував Україні перемовини у Туреччині - реакція Києва:

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 11 травня, глава Кремля Володимир Путін запропонував Україні прямі перемовини в Туреччині 15 травня. Мовляв, Росія готова говорити без попередніх умов, але, мовляв, обговорювати "усунення першопричин конфлікту". Від перемир'я на 30 днів, на якому наполягали Україна і Захід, Путін де-факто відмовився.

У Кремлі "хочуть" говорити на умовах "реальної ситуації" на полі бою і враховувати "результати" перемовин у Стамбулі, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Україна готова говорити з Росією, але за однієї умови, сказав президент Володимир Зеленський. Зокрема, Кремль має погодитися на повне перемир'я на 30 днів. Причому з 12 травня. І тоді Київ буде готовий розмовляти з Москвою.

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Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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