У Лаврова відкинули перемир'я і вибухнули різкою "умовою" Путіна

У Росії зробили заяву про позицію Москви щодо 30-денного перемир'я.

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Спочатку перемовини, потім перемир'я - пропагандистка Захарова / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

Росія відкидає перемир'я на 30 днів

Москва хоче почати перемовини без припинення вогню

Так звана представниця Міністерства закордонних справ російських окупантів Марія Захарова заявила, що агресорка Росія спершу "хоче" почати перемовини з Україною, і лише потім обговорювати перемир'я. Мовляв, це умова Путіна, яку нібито не врахували на Банковій.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, вона прокоментувала заяву президента Володимира Зеленського, в якій він закликав Москву до 30-денного припинення вогню перед можливими перемовинами.

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За словами Захарової, Росія спочатку, мовляв, хоче, щоб обговорювалися "першопричини війни", а потім уже перемир'я.

"На Банковій погано прочитали стенограму заяви Путіна, судячи з реакції Києва на пропозицію про перемовини... Путін чітко сказав: спочатку перемовини про першопричини, тоді розмова про перемир'я", - наголосила "речник" МЗС РФ Марія Захарова.

Путін запропонував Україні перемовини у Туреччині - реакція Києва:

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 11 травня, глава Кремля Володимир Путін запропонував Україні прямі перемовини в Туреччині 15 травня. Мовляв, Росія готова говорити без попередніх умов, але, мовляв, обговорювати "усунення першопричин конфлікту". Від перемир'я на 30 днів, на якому наполягали Україна і Захід, Путін де-факто відмовився.

У Кремлі "хочуть" говорити на умовах "реальної ситуації" на полі бою і враховувати "результати" перемовин у Стамбулі, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Україна готова говорити з Росією, але за однієї умови, сказав президент Володимир Зеленський. Зокрема, Кремль має погодитися на повне перемир'я на 30 днів. Причому з 12 травня. І тоді Київ буде готовий розмовляти з Москвою.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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