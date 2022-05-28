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ЗСУ відтіснили окупантів на Луганщині, пошкоджено міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

28 травня 2022, 09:40

Ворог впритул обстрілював Сєвєродонецьк кілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, місцями починалися вуличні бої.

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Через обстріли в Сєвєродонецьку сильно пошкоджено будинки/ Фото t.me/luhanskaVTSA

У Луганській області українським захисникам вдалося відкинути окупантів на раніше зайняті позиції. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається, розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"У росіян значні втрати, і вони змушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не залишають спроб вийти в тил наших військ і порушити логістичне забезпечення Луганщини", - написав він.

За словами глави Луганської ОВА, ворог впритул обстрілював Сєвєродонецьк кілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, місцями починалися вуличні бої.

"Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне довколишнє селище Синецьке, яке місцеві часто називають "хутором", - уточнив Гайдай.

Крім того, є руйнування і в інших містах області: дев'ять будинків у Гірському, по чотири - у Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка - 12, селі Оріхове - два.

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Всього за минулу добу, за словами очільника області, відбито вісім атак ворога, знищено п'ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожі автомобілі. Підрозділи ППО знищили БПЛА типу Орлан-10.

Як повідомляв Главред, раніше Гайдай повідомляв, що Росія окупувала 95% Луганської області. Він зазначив, що ситуація на Донбасі дуже погана, обстріли з боку російських окупантів там не зупиняються.

Також глава ОВА повідомляв, що жителі Луганської області, попри сильні обстріли, не хочуть залишати свої будинки. Зараз на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення.

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