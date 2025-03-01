Позика на $3,2 млрд: Україна та Британія підписали важливу угоду

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків.

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Україна та Британія підписали угоду / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, mof.gov.ua

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Країни підписали угоду про надзвичайну позику Україні

Фінансування надається на 30 років

Кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів

Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони. Про це пише пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

Відомо, що кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

"Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони", - йдеться в повідомленні.

Зустріч Стармера і Зеленського - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 1 березня у Лондоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Стармер запевнив, що Велика Британія "підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно".

Водночас, журналіст Sky News Сем Коутс заявив, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер спеціально вийшов на вулицю, щоб привітати президента України Володимира Зеленського. За його словами, Стармер спеціально обійняв Володимира Зеленського на камери, таким чином пославши сигнали Білому дому, що Британія на стороні України.

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Що відомо про Міністерство фінансів України? Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

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