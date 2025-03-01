У Лондоні відбулася зустріч Зеленського і Стармера: перші подробиці

Стармер зустрів Зеленського обіймами на Даунінг-стріт.

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Зустріч Зеленського з Стармером стартувала / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У Лондоні почалася зустріч Володимира Зеленського та Кіра Стармера

Стармер особисто зустрів Зеленського та обмінявся обіймами з президентом відео дня

Зеленський подякував Британії за підтримку, а Стармер запевнив, що допомога Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно

У Лондоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Стармер особисто зустрів Зеленського біля входу до резиденції глави уряду. Про пише BBC.

Близько 19:25 за місцевим часом кортеж української делегації прибув на Даунінг-стріт.

Лідер британського уряду та президент України обмінялися обіймами перед початком переговорів. Також вони ненадовго зупинилися перед камерами для традиційного фото, після чого зайшли в будівлю.

"Ми розраховуємо на вашу підтримку та дякуємо Великій Британії за неї" - сказав Зеленський на початку зустрічі.

Кір Стармер натомість запевнив, що Велика Британія "підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно". Також британський прем'єр заявив про "непохитну рішучість" досягти міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці.

Президент України подякував Стармеру за підтримку та королю Карлу III за запрошення на зустріч із ним завтра, 2 березня. Стармер підкреслив, що Володимир Зеленський завжди бажаний гість, а допомога Україні триватиме.

"Ми щасливі мати таких партнерів і таких друзів", - наголосив Зеленський.

Дивіться відео прибуття президента України на зустріч:

Прибуття Зеленського на Даунінг-стріт / Фото: скріншот

Наразі Кір Стармер і Володимир Зеленський вирушили на приватну зустріч.

Саміт щодо України у Великій Британії - останні новини

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні відбудеться саміт, присвячений безпековій ситуації в Україні. Захід збере понад десять європейських лідерів, а серед ключових учасників – президент України Володимир Зеленський.

Організацією саміту займається Велика Британія на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Також активну участь у підготовці бере Франція. Лідери країн обговорять довгострокові гарантії безпеки для України та шляхи посилення військової підтримки.

Як повідомляв Главред, 1 березня президент Зеленський прибув до Великої Британії. У Лондоні він зустрівся з прем’єром Стармером, а 2 березня Зеленський також зустрінесться з королем Карлом III.

Велика Британія не запросила лідерів Латвії, Литви та Естонії на саміт щодо України 2 березня. Балтійські країни назвали таке рішення "ганебним", оскільки запрошення отримали Норвегія, Фінляндія, Швеція та Польща, хоча деякі з них вже відкинули ідею відправки військових в Україну.

Балтійські держави наголошують, що вони серед найбільших прихильників України та мають конкретний план допомоги.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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