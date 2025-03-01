Країни Балтії 'дуже незадоволені', що Британія залишила їх за бортом - Sky News

Кір Стармер планує телефонні перемовини з лідерами Балтії, однак країни вважають, що це не замінить їхньої участі в саміті.

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Країни Балтії обурені через саміт щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Латвія, Литва та Естонія незадоволені тим, що Британія не запросила їх на саміт у Лондоні

Балтійські країни вважають таке рішення "ганебним", адже вони є серед найбільших прихильників України

Країни Балтії незадоволені тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт, присвячений війні в Україні, який відбудеться 2 березня. Латвія, Литва та Естонія вважають таке рішення "ганебним". Про це пише Sky News.

За словами співрозмовника видання, таке рішення викликало обурення серед балтійських країн, які послідовно підтримують Київ у боротьбі з російською агресією. Він також зазначив, що відсутність запрошення не залишиться непоміченою в Москві.

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"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", - сказало дипломатичне джерело.

За його словами джерела, до числа запрошених входять Норвегія, Фінляндія, Швеція та Польща. При цьому Варшава та Гельсінкі вже публічно відкинули можливість відправки військових для участі в потенційних міжнародних силах безпеки в Україні. Натомість, як зазначив дипломат, країни Балтії "мають план… але не були запрошені".

"Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП та наданих можливостей… Всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку. Ганебно", - зазначив він.

Попри відсутність запрошення, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер планує провести телефонні перемовини з лідерами балтійських країн. Втім, у регіоні вважають, що це не може замінити їхню безпосередню участь у саміті.

Саміт щодо України у Великій Британії - що відомо

Нагадаємо, саміт, який відбудеться 2 березня у Лондоні, збере понад десять європейських лідерів для обговорення безпекової ситуації в регіоні. У заході візьме участь президент України Володимир Зеленський. Організацією зустрічі займається уряд Великої Британії під керівництвом прем’єр-міністра Кіра Стармера за активної участі Франції.

Як повідомляв Главред, 1 бередня президент України Володимир Зеленський приземлився в аеропорту "Лондон-Станстед" перед зустріччю з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. А 2 березня у Лондоні стартує саміт європейських лідерів, де обговорять гарантії безпеки для України.

Крім цього, Велика Британія готова розгорнути війська та авіацію в Україні для забезпечення стабільного миру, заявив прем'єр Кір Стармер після зустрічі з Дональдом Трампом.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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