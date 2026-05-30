Ексспівробітник СБУ назвав ймовірні терміни завершення війни та розкрив умову

Україна розширює можливості для впливу на ключові маршрути постачання російських військ на окупованих територіях, розповів Іван Ступак.

Іван Ступак оцінив ймовірні терміни закінчення війни

Важливе із заяв Ступака:

Україна нарощує можливості для впливу на маршрути постачання військ РФ

Особливе значення має тиск на магістралі, що зв'язують окуповані території з Кримом

Армія РФ може скоротити активність на окремих ділянках фронту

На закритій зустрічі з парламентарями президент України, як повідомляється, висловив надію, що до кінця осені ситуація на фронті може істотно змінитися в бік зниження інтенсивності бойових дій.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пов'язує такі очікування не стільки з дипломатичними процесами, скільки зі зміною ситуації на полі бою. Про це він розповів Каналу 24.

На його думку, Україна поступово нарощує можливості для впливу на ключові маршрути постачання російських військ на окупованих територіях.

Експерт звернув увагу на активне застосування нових безпілотних систем, оснащених технологіями автоматичного розпізнавання цілей. Завдяки цьому українські сили отримали можливість ефективніше вражати транспорт, паливні колони та іншу техніку, яка забезпечує функціонування російських угруповань.

Особливе значення, за словами Ступака, має тиск на транспортні магістралі, що зв’язують окуповані території з Росією та Кримом. Якщо раніше такі удари мали точковий характер, то тепер йдеться про системну кампанію, спрямовану на ослаблення логістичної мережі противника. Головна мета — не окремі об’єкти, а порушення стабільного постачання військ.

За оцінками експерта, наслідки вже починають позначатися на боєздатності російських підрозділів. Складнощі з доставкою палива, боєприпасів та інших ресурсів можуть обмежувати можливості для проведення наступальних операцій і змушувати командування переглядати свої плани.

Ступак вважає, що в разі подальшого посилення тиску на логістику російська армія може зіткнутися з необхідністю скоротити активність на окремих ділянках фронту. Саме тому, на його думку, у Києві припускають, що до кінця року військова динаміка може помітно змінитися, а інтенсивність бойових дій — знизитися порівняно з нинішнім рівнем.

"Ймовірно, тому президент покладає великі надії на те, що до листопада 2026 року активна фаза має значною мірою зменшитися. І, можливо, війна рухатиметься до завершення", — резюмував він.

У Зеленського назвали ймовірні терміни завершення війни

Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України, зазначив, що інтенсивність бойових дій може значно знизитися вже до осені, якщо російська армія не досягне успіху в ході поточного наступу.

Він додав, що Кремль робить ставку на літню кампанію, сподіваючись на розширення своїх територіальних завоювань.

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

