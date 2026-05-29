Путін раптово заявив, що війна "наближається до завершення"

Путін заявив, що війна "наближається до завершення"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна наближається до завершення. З такою заявою він виступив під час спілкування з пресою.

Диктатор упевнений, що мир уже близько, оскільки РФ нібито вже майже перемогла.

"Що стосується моєї заяви про те, що, на мій погляд, справа йде до завершення... Я зробив цю заяву не просто так, а виходячи з аналізу ситуації на полі бою. А там наші війська наступають у всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожного божого дня", – сказав він.

За словами диктатора, певні контакти з Україною тривають, але переговорів про закінчення війни, як таких, немає.

Чи готують окупанти новий наступ — думка експерта

Главред писав, що, за словами військового експерта Сергія Братчука, Сили оборони продовжують успішно контратакувати на Запорізькому напрямку, зокрема на Степногорському ділянці.

Однак ситуація залишається складною, адже одночасно з цим окупанти готують великий літній наступ. Росіяни намагаються атакувати острови в Херсонській області, на Дніпрі, очевидно, і надалі продовжуватимуть це робити. Але Запорізький фронт надзвичайно активний, він є пріоритетним для ворога.

Володимир Путін стверджує, що війна близька до завершення, спираючись на те, що "наші війська наступають на всіх напрямках". Однак військовий експерт Сергій Коваленко вважає, що перелом настав лише зараз і ознаки його очевидні, що накладає особливу відповідальність на подальші дії сторін. Контакти з Україною тривають, хоча переговори про закінчення війни все ще відсутні.

Аналітик Коваленко розкриває, що єдиний вихід для РФ — затягнути війну, щоб змінити баланс сил на фронті та дати час для підготовки потужного наступу. При цьому Сили оборони України зберігають ініціативу, незважаючи на тиск російського військового апарату.

Як раніше повідомляв Главред, лінія Суровікіна може впасти, що свідчить про серйозні зрушення в ході бойових дій. Такий поворот подій може змінити стратегічні пріоритети обох сторін і вплинути на подальший розвиток конфлікту в регіоні.

