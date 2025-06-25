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"Росія накопичує ракети": з'явився тривожний прогноз щодо нових цілей Кремля

Юрій Берендій
25 червня 2025, 22:24
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Росія змінила тактику масованих ударів по Україні, поєднуючи атаки роїв дронів із атакою балістичними ракетами, зазначив Коваленко.
'Росія накопичує ракети': з'явився тривожний прогноз щодо нових цілей Кремля
Ворог змінив тактику ракетних та ракетно-дронових атак по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Про що сказав Коваленко:

  • Росія накопичує ракети не лише для ударів по Україні
  • Арсенал РФ суттєво вичерпався
  • Ворог змінив тактику ракетних та ракетно-дронових атак по Україні

Росія може накопичувати ракети не лише для атак по Україні, а й з прицілом на можливу ескалацію у Балтійському регіоні в перспективі 4–6 років. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу.

За його словами, арсенал ворога вже суттєво вичерпався — зокрема, скоротилася кількість північнокорейських ракет KN, а масштабного імпорту балістичних ракет наразі не фіксується. Водночас Росія продовжує виробляти ракети типу "Іскандер" та Х-101 і зберігає боєздатну стратегічну авіацію, хоч і відведену далі в тил.

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Коваленко також зазначив, що на сьогодні російські сили активно замінюють крилаті ракети дешевшими засобами ураження. Ворог завдає ударів по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед", "Герань", а також імітаційними БпЛА на кшталт "Гербера", роблячи основну ставку саме на безпілотники.

"Не виключено, що ворог накопичує ракети для потенційного зіткнення з Європою у країнах Балтії через 4 – 6 років. На жаль, зараз усе йде до того, що це стане реальністю. І за підтримки КНДР ворог наважиться на це. Бомбардувальники на певних аеродромах мають ракети. Усе залежить від наказу, чи будуть вони застосовані", – сказав керівник ЦПД.

Коваленко підкреслив, що російські війська здебільшого застосовують комбіновану тактику ударів, поєднуючи дрони-камікадзе типу "Шахед" із балістичними ракетами, що становить найсерйознішу загрозу.

За його словами, окупанти намагаються впровадити регулярну тактику "ройових" атак. Росіяни обирають конкретне місто та його об’єкти, запускають велику кількість дронів з різних напрямків, оточуючи місто. Після цього, або паралельно з піком атаки дронами, завдають прицільних ударів балістичними ракетами.

Коваленко зазначив, що саме таку тактику агресор наразі використовує для масованих обстрілів.

'Росія накопичує ракети': з'явився тривожний прогноз щодо нових цілей Кремля
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська змінюють підхід до ракетних обстрілів, відмовляючись від розпорошення сил і концентруючи удари на кількох ключових українських містах. Про це заявив доктор історичних наук і політолог Вадим Денисенко.

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування у зв’язку з останніми атаками РФ на мирні українські міста, зокрема Київ. Водночас, за словами американського посла при НАТО Метью Вітакера, Трамп закликав до стриманості обидві сторони конфлікту.

Експерт з авіації Валерій Романенко попередив, що новий масований обстріл з боку РФ може відбутися ще до кінця місяця, адже окупанти не збираються припиняти атаки на цивільну інфраструктуру України.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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