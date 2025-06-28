РФ б'є новою бомбою-ракетою Грім-1: які міста України під загрозою

На відміну від звичайних авіабомб, які падають поблизу місця скидання і вирізняються низькою точністю, керовані бомби оснащуються крилами, що складаються.

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РФ б'є по Україні далекобійними КАБами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Кочеткова:

"Грім-1" розробили для підвищення точності та збільшення дальності дії

Що далі від лінії фронту може бути здійснено скидання, то менший ризик втратити літак

Політолог і колишній інженер КБ Південне Олександр Кочетков розповів, що відомо про новітню російську ракету-бомбу "Грім-1", яку Москва задіяла під час спроби удару по Дніпру.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, Кочетков пояснив, що Грім-1 розробили для підвищення точності та збільшення дальності дії російських коригованих авіаційних боєприпасів.

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За словами експерта, на відміну від звичайних авіабомб, які падають поблизу місця скидання і вирізняються низькою точністю, керовані бомби оснащуються крилами, що складаються. Ці пристрої розкриваються в повітрі і дають змогу снаряду пролітати до 70 кілометрів, залежно від висоти, а також коригуватися за GPS-навігацією, що робить удар точнішим.

Кочетков підкреслив, що мета таких модернізацій - убезпечити літаки: що далі від лінії фронту може бути здійснено скидання, то менший ризик втратити бомбардувальник.

"Росія прагне збільшити відстань і точність застосування керованих бомб, тому що їхні літаки - легка мета, якщо підлітають близько до передової. Тому вони шукають способи бити з дальньої відстані", - пояснив він.

Експерт також повідомив, що Грім-1 являє собою гібрид авіабомби і ракети Х-38. Йдеться про те, що до корпусу бомби прикріплюють двигун від новітньої ракети "повітря-повітря" Х-38, яка має бойову частину вагою близько 250 кг. Це доповнення дозволяє збільшити дальність польоту керованої бомби до 100-150 кілометрів.

/ Інфографіка: Главред

Кочетков нагадав, що Росія вперше застосувала Грім-1 у серпні 2024 року під час удару по Костянтинівці. Нещодавно подібний пристрій було збито неподалік від Дніпра. Він зазначив, що бомба летить повільно, і її можна перехопити засобами ППО або винищувачами, такими як українські F-16.

За його словами, виробництво Гром-1 поки що не має масового характеру.

"Поки що таких бомб небагато. Росія їх тестує, і питання про запуск масового виробництва залишається відкритим", - уточнив він.

Кочетков додав, що на цьому етапі постійного ризику застосування Грім-1 по Дніпру немає. Головну загрозу зараз продовжують становити балістичні ракети Іскандер-М і безпілотники-камікадзе Шахед.

"Росія постійно модернізує озброєння, але зараз немає нічого настільки нового, з чим ми не могли б впоратися. Найсерйозніша небезпека - це численні шахеди і складно перехоплювані ракети типу Іскандер-М", - підсумував експерт.

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Раніше повідомлялося про те, що до Дніпра долетів перший російський КАБ. В ОВА з'явилася інша версія, чим ворог міг атакувати передмістя Дніпра.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше російські окупанти атакували Дніпропетровщину балістичними ракетами. Пролунали потужні вибухи.

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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