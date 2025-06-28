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РФ б'є новою бомбою-ракетою Грім-1: які міста України під загрозою

Олексій Тесля
28 червня 2025, 19:17
209
На відміну від звичайних авіабомб, які падають поблизу місця скидання і вирізняються низькою точністю, керовані бомби оснащуються крилами, що складаються.
Літак, CAB
РФ б'є по Україні далекобійними КАБами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Кочеткова:

  • "Грім-1" розробили для підвищення точності та збільшення дальності дії
  • Що далі від лінії фронту може бути здійснено скидання, то менший ризик втратити літак

Політолог і колишній інженер КБ Південне Олександр Кочетков розповів, що відомо про новітню російську ракету-бомбу "Грім-1", яку Москва задіяла під час спроби удару по Дніпру.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, Кочетков пояснив, що Грім-1 розробили для підвищення точності та збільшення дальності дії російських коригованих авіаційних боєприпасів.

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За словами експерта, на відміну від звичайних авіабомб, які падають поблизу місця скидання і вирізняються низькою точністю, керовані бомби оснащуються крилами, що складаються. Ці пристрої розкриваються в повітрі і дають змогу снаряду пролітати до 70 кілометрів, залежно від висоти, а також коригуватися за GPS-навігацією, що робить удар точнішим.

Кочетков підкреслив, що мета таких модернізацій - убезпечити літаки: що далі від лінії фронту може бути здійснено скидання, то менший ризик втратити бомбардувальник.

"Росія прагне збільшити відстань і точність застосування керованих бомб, тому що їхні літаки - легка мета, якщо підлітають близько до передової. Тому вони шукають способи бити з дальньої відстані", - пояснив він.

Експерт також повідомив, що Грім-1 являє собою гібрид авіабомби і ракети Х-38. Йдеться про те, що до корпусу бомби прикріплюють двигун від новітньої ракети "повітря-повітря" Х-38, яка має бойову частину вагою близько 250 кг. Це доповнення дозволяє збільшити дальність польоту керованої бомби до 100-150 кілометрів.

РФ б'є новою бомбою-ракетою Грім-1: які міста України під загрозою
/ Інфографіка: Главред

Кочетков нагадав, що Росія вперше застосувала Грім-1 у серпні 2024 року під час удару по Костянтинівці. Нещодавно подібний пристрій було збито неподалік від Дніпра. Він зазначив, що бомба летить повільно, і її можна перехопити засобами ППО або винищувачами, такими як українські F-16.

За його словами, виробництво Гром-1 поки що не має масового характеру.

"Поки що таких бомб небагато. Росія їх тестує, і питання про запуск масового виробництва залишається відкритим", - уточнив він.

Кочетков додав, що на цьому етапі постійного ризику застосування Грім-1 по Дніпру немає. Головну загрозу зараз продовжують становити балістичні ракети Іскандер-М і безпілотники-камікадзе Шахед.

"Росія постійно модернізує озброєння, але зараз немає нічого настільки нового, з чим ми не могли б впоратися. Найсерйозніша небезпека - це численні шахеди і складно перехоплювані ракети типу Іскандер-М", - підсумував експерт.

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Раніше повідомлялося про те, що до Дніпра долетів перший російський КАБ. В ОВА з'явилася інша версія, чим ворог міг атакувати передмістя Дніпра.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше російські окупанти атакували Дніпропетровщину балістичними ракетами. Пролунали потужні вибухи.

Нещодавно стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки в Дніпрі є значні руйнування. Після балістичної атаки під удар потрапили дитячий садок, школа та дитяча лікарня.

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Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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авіабомба Грім Олександр Кочетков війна Росії та України
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