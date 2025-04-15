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"Ми не здобули головного": Залужний пояснив, чому Україна продовжує воювати

Руслана Заклінська
15 квітня 2025, 11:34
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Завдяки боротьбі ЗСУ стали одними з найсучасніших у світі, а Україна стала важливим геополітичним гравцем, заявив Залужний.
'Ми не здобули головного': Залужний пояснив, чому Україна продовжує воювати
Залужний заявив, що Україна змінила природу сучасної війни / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, скріншот з відео

Ключові тези Залужного:

  • Україна стала країною із найсучаснішим військом
  • Безпека Європи повністю залежить від України
  • Україні потрібна перемога, тому що, ми не здобули свободу, а лише заплатили за неї надвелику ціну

Героїчна боротьба України призвела до значних військових досягнень. Українським захисникам вдалося не лише зупинити і розбити одного з найпотужніших ворогів у світі, а й змінити саму природу сучасної війни. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Три роки тому у нас, у всіх українців, був вибір — боротися або зникнути. Якщо не назавжди, то надовго. І тоді ми, вже усі разом, зробили свій вибір — боротися. І показали не тільки нашим ворогам, а й всьому світу, що ми є не лише народом, у якого є власна історія, власна культура, власна релігія, а ми є дійсно нацією героїв", - зазначив він.

відео дня

Залужний наголосив, що саме завдяки цій героїчній боротьбі Україна досягла вражаючих результатів. Українські Збройні сили стали одними з найсучасніших у світі, а сама держава — не лише суб’єктом міжнародної політики, а й активним гравцем на геополітичній арені. За його словами, безпека Європи тепер безпосередньо залежить від України.

"Наша боротьба продовжується, незважаючи на кров, на смерть, цинізм, незважаючи на поведінку деяких наших партнерів, ми продовжуємо воювати. Ми воюємо з вірою у нашу перемогу", - сказав посол.

Залужний також зауважив, що, на жаль, головного — справжньої свободи — Україна ще не здобула.

"Чому нам потрібна перемога? Тому що, на жаль, ми не здобули головного. Ми не здобули свободу, ми лише заплатили за неї надвелику ціну, про яку ніколи не маємо забути", - додав він.

Тепер, за словами Залужного, Україна знову стоїть перед вибором — продовжити боротьбу й залишитись нацією героїв, або зрадити пам’ять загиблих, обравши шлях компромісу. Посол наголосив, що необхідно добитися такого стану речей, коли жодні геополітичні зміни не можуть відбутися без користі для України, а залежність від інших країн має бути мінімальною.

"У нашій країні ми маємо думати про те, що нація героїв заслуговує не тільки на повагу, але і на краще життя", - заявив посол.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російська армія на фронті почала активно використовувати бронетехніку після періоду її обмеженого застосування. Сили оборони розповіли, що росіяни посилили механізовані штурми, застосовуючи десятки одиниць бронетехніки, зокрема БМП та танки.

Також у Санкт-Петербурзі спецпредставник Дональда Трампа Стівен Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним. Під час п'ятигодинних переговорів сторони нібито досягли взаєморозуміння. Віткофф заявив, що Путін підкреслив свою мету — міцний мир, а не тимчасове перемир'я.

Крім цього, після російського ракетного удару по Сумах серед радників президента США Дональда Трампа виникли розбіжності. Державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Кіт Келлог радять Трампу ставитися скептично до прагнення Росії до миру, вказуючи на відсутність справжнього інтересу Путіна до припинення війни. Натомість спецпредставник Стівен Віткофф, після зустрічей у Москві, вважає, що Путін хоче укласти мир.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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