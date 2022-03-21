Ворожий обстріл ТРЦ у Подільському районі Києва: вісім людей загинули

Внаслілок ракетного обстрілу 20 березня зруйновано ТРЦ / Фото ДСНС

Увечері 20 березня збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, вчинили ракетний обстріл Подільського району Києва.

Внаслідок ворожих обстрілів і пожежі зруйновано торговельний центр. Пошкоджено вікна в довколишніх житлових будинках і припарковані поруч автомобілі, повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, вісім людей загинули. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

На місці працюють рятувальники і правоохоронці, що документують злочин.

На місці попадання ракети спалахнула пожежа / Фото ДСНС

Проводиться розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, пов'язаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Заступник голови КМДА Микола Поворозник додав, що внаслідок ракетного удару по ТРЦ 6 будинків пошкоджено (3 з них більше непридатні до життя), також постраждали 2 школи та 2 дитячі садки.

Як повідомляв Главред, пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район Києва. Постраждали кілька житлових будинків і територія торгового центру.

Рятувальники, які прибули на місце НП, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

Спочатку повідомлялося, що загинули чотири людини.

Судячи з фото з місця обстрілу, ТРЦ склався, як картковий будиночок:

А так виглядають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу ТРЦ в Подільському районі Києва:

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