Загиблі та потерпілий: стало відомо, до чого призвів обстріл окупантами ТРЦ у Києві

Стало відомо , до чого призвів обстріл окупантами ТРЦ в Києві / ДСНС

У Подільському районі столиці України в результаті обстрілу російських окупантів загинули четверо людей, а одна людина отримала травми. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва.

О 02: 18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 квадратних метрів. Ліквідація загоряння триває.

"На місці загинули 4 людини і 1 людина травмована. Інформація уточнюється", - повідомляють в ДСНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - в ніч на 20 березня в результаті обстрілу російськими окупантами сталося загоряння на парковці і в торговому центрі в Подільському районі столиці. Загорілися автомобілі на парковці і третій-четвертий поверхи торгового центру.