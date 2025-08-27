Рус
За літо РФ захопила лише 0,3% України та готує зимовий реванш - Bild

Анна Ярославська
27 серпня 2025, 12:11
Літній наступ Росії провалився. Кремль не досяг жодної зі своїх цілей.
За літо РФ захопила лише 0,3% України та готує зимовий реванш - Bild
Російський літній наступ зірвався, але Кремль не зупиниться / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Коротко:

  • Літній наступ РФ провалився
  • Окупанти захопили лише 0,3% території України
  • У лавах російських військ відчувається втома

Літній наступ російської армії в Україні виявився невдалим. У лавах росіян спостерігається певна втома. Однак Кремль готуватиметься до нових атак. Про це німецькому виданню Bild розповів експерт з питань оборони Густав Грессель.

Як ідеться у статті, з безлічі важливих цілей, поставлених армії Путіна на сухий сезон 2025 року (від початку квітня до кінця серпня), майже всі не були виконані.

Російській окупаційній армії вдалося завоювати лише 1800 квадратних кілометрів або 0,3% територій України.

"Загалом, війна Путіна влітку 2025 року піде не за планом", - ідеться в статті.

Утім, російський диктатор навряд чи зупиниться.

"Взимку, коли земля промерзне, а листя з дерев опаде, а отже, захист від безпілотників ослабне, росіяни спробують знову перейти в наступ", - сказав Грессель.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ворог активізувався на Покровському напрямку. Українські війська успішно відбивають атаки, не даючи їм просунутися. Оборона залишається стійкою попри інтенсивні штурми ворога.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, російське командування фактично відмовилося від розвитку прориву в напрямку Добропілля і перенесло основні зусилля на інші ділянки фронту.

Уперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська зайшли на територію Дніпропетровської області. Тривають бої в районі населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка.

У Серебрянському лісництві в Луганській області українська оборона підходить до свого завершення. Як повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников, подібна ситуація спостерігається і на плацдармі на східному березі річки Жеребець. Таким чином, істотно погіршується позиція двох ключових населених пунктів на схід від Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Чи загрожує Києву наступ із Білорусі у вересні - думка експерта

Уже у вересні розпочинаються російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан вважає: не виключено, що вони можуть стати прикриттям для наступальних дій з боку росіян.

За його словами, наступ росіян із півночі "був би для України подарунком", бо повторив би ситуацію лютого 2022 року, коли ворог розтягнув фронт замість того, щоб зосередитися на головному.

"Піти на заздалегідь підготовлені позиції на півночі Київщини, де всі дороги заміновані та на них чекають наші підрозділи, або, наприклад, на Житомирщині чи Чернігівщині - це був би для нас подарунок. Це стало б фінальною крапкою їхньої літньої наступальної кампанії", - сказав Кузан в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

