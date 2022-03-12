ЗСУ завдали нищівного удару російським військам і знищили ворожий винищувач

ЗСУ завдали удару окупанту / Reuters

Повітряні сили української армії в п'ятницю, 11 березня, здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, вразивши російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.

"11 березня група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, які завдали потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці і живій силі рашистів", - йдеться на Facebook-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Цей день запам'ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити в цьому Повітряні сили Збройних сил України. Мета - очевидна!"- додали військові.

Відзначається, що винищувальна авіація на літаках Су-27 і МіГ-29 незважаючи на значну чисельну перевагу противника провела до десяти повітряних боїв за кількома напрямками і повернулася без втрат.

По ворожих літаках було випущено дев'ять ракет "повітря-повітря" середньої і малої дальності.

Зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 і С-300 вразили п'ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат "Форпост" і чотири вертольоти окупантів. Інформація з цього приводу ще уточнюється.

Також є дані від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про поразку російського винищувача-бомбардувальника Су-34 в Чернігівській області.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував інформацію про можливе вторгнення Білорусі на територію України. За його словами, небезпека є, проте українські військові готові до цього.

Як відомо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21: 00 11 березня.

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