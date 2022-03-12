Задимився і впав на території РФ: ЗСУ збили ще один ворожий літак

За допомогою ЗРК Stinger збитий ще один літак РФ / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Збройні cили України у Харківській області збили ще один військовий літак російських окупантів.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синьогубов, ворожий літак був збитий вдень у суботу, 12 березня, в Ізюмському районі.

За його даними, збитий російський винищувач впав на території РФ в Бєлгородській області.

Глава ОВА уточнив, що захисники України знищили ворожий літак за допомогою американської системи Stinger.

"Літак ворога знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимився і впав на території Бєлгородської області РФ", - додав Синьогубов.

ВСУ знищують літаки ворога

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що повітряні сили української армії в п'ятницю, 11 березня, здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, вразивши російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су - 27 і МіГ-29 незважаючи на значну чисельну перевагу противника провела до десяти повітряних боїв за кількома напрямками і повернулася без втрат.