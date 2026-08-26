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"Я не вірю Путіну": Келлог здивував заявою про терміни завершення війни

Марія Николишин
26 серпня 2026, 14:27
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Колишній спецпредставник Трампа переконаний, що Росія не здатна виграти війну, попри відмову Путіна від будь-яких компромісів.
'Я не вірю Путіну': Келлог здивував заявою про терміни завершення війни
Келлог зробив прогноз про завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви Келлога:

  • Путін мав нагоди зупинити бої, але не скористався ними
  • Ситуація в Україні нагадує з окупацію Балтії
  • Росія не зможе виграти війну в Україні

Війна в Україні найближчим часом не завершиться, адже російський диктатор Володимир Путін не планує зупиняти військові дії. Про це заявив колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог в інтерв’ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук.

"Торік на День незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з’їздів, як ми кажемо, щоб зупинити і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях", - зауважив він.

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Генерал також порівняв теперішні події в Україні із часами Другої світової війни, коли Радянський Союз окупував країни Балтії.

"Ми ніколи не визнавали, що вони їм належать, але розуміли, що вони там знаходяться. Ми казали: "Добре, ми це бачимо". Але в довгостроковій перспективі це не ваша територія", - зауважив Келлог.

На його думку, очільник Кремля не зупиниться на досягнутому і хоче захопити нові території України.

"Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу", - припустив він.

Водночас Келлог переконаний, що Росія не зможе виграти війну в Україні.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи має РФ шанси на перемогу у війні

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що шанси Росії здобути перемогу у війні проти України дорівнюють нулю, адже країна-агресор не змогла підкорити Україну ані за три дні, ані за понад чотири роки повномасштабного вторгнення.

За його словами, немає сенсу фантазувати про гіпотетичні перемоги Кремля на полі бою.

"Я собі не уявляю поразки у війні з простої причини: якщо росіяни не змогли завоювати Україну ані за три дні, ані за чотири з половиною роки, шанси на "перемогу" Росії дорівнюють нулю. Нам слід говорити не про ефемерні російські перемоги, а про те, як нам об’єднати зусилля суспільства навколо ідеї дезінтеграції Росії, щоб вона зникла з політичної карти світу", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, екс-міністр закордонних справ України говорив, що завершення російсько-української війни залежить не від дипломатії чи виснаження фронту, а від однієї конкретної спроможності Києва – масштабувати удари вглиб території країни-агресора Росії.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький переконаний, що Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року. На фронті відсутні будь-які індикатори готовності Москви до припинення вогню, а Генеральний штаб РФ планує завершити захоплення Донецької області за кілька місяців, що залишилися.

Крім того, член комітету Держдуми РФ з питань оборони, генерал-лейтенант, колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв заявив, що країна-агресорка Росія має намір завершити війну проти України до 2030 року.

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Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

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