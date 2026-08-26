Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її

Дар'я Пшеничник
26 серпня 2026, 14:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Видання наголошує, що доки Кремль не буде змушений прийняти незворотність незалежної України, бойові дії продовжуватимуться.
Путин, оккупированные территории
Atlantic Consil назвав ключову умову для завершення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

відео дня

Коротко:

  • Війна триватиме, поки Путін не відмовиться від імперських цілей
  • Переговорне врегулювання неможливе через наміри Кремля
  • Ставку Заходу на компроміс названо стратегічною помилкою

Війна проти України не завершиться доти, доки Володимир Путін не відмовиться від імперських амбіцій щодо Києва, а будь-яке переговорне врегулювання наразі неможливе - між намірами Москви і правом України на існування немає точки перетину, повідомляє Atlantic Council.

Матеріал, приурочений до Дня Незалежності України, відштовхується від тези: Росія століттями була головною перешкодою для української державності. Для російського керівника підкорення України має особистий вимір - розпад СРСР він трактує як історичну несправедливість, а своєю метою бачить відновлення імперії.

Від підриву зсередини до відкритої агресії

Тактика Кремля змінювалася поетапно. Спочатку ставку робили на розхитування країни зсередини, після провалу цього сценарію у 2014 році Росія перейшла до збройного захоплення частини територій, а згодом - до повномасштабного вторгнення. Паралельно жорсткішала й риторика про заперечення права України на існування, а на окупованих територіях РФ методично знищує сліди української мови, культури, історії та ідентичності.

Саме цей фактичний матеріал автори вважають головним аргументом проти сподівань на дипломатичну розв'язку.

"Добре задокументовані зусилля Росії щодо викорінення української ідентичності висміюють припущення, що нинішнє вторгнення може завершитися якоюсь формою переговорного врегулювання. Насправді не може бути жодного змістовного компромісу між геноцидними намірами Росії та бажанням України вижити. Українське населення чудово це розуміє, що допомагає пояснити, чому вони продовжують боротися з такою мужністю та рішучістю", - зазначають журналісти.

Ціна обережності союзників

Окремий блок присвячений позиції країн-партнерів. Багато з них, за оцінкою видання, і далі відмовляються визнавати справжні цілі Кремля, тримаючись за ідею домовленостей на основі взаємних поступок. Замість орієнтації на військову поразку Росії союзники намагаються дозувати допомогу так, щоб Україна вистояла, але Путін не отримав приводу для загострення. Такий баланс автори називають стратегічною помилкою, яка множить втрати України і водночас створює загрозу для всього континенту.

П'ятий воєнний День Незалежності видання розглядає як точку, у якій боротьба за реальний суверенітет ще не завершена.

"Імперські цілі Путіна цілком очевидні та відображають багатовікову протидію Росії українській державності. За таких обставин усі розмови про мирний переговорний процес марні. Натомість західні лідери повинні визнати, що доки Путін не буде змушений прийняти незворотну реальність незалежної України, війна триватиме", - наголошує Atlantic Council.

Як Трамп одним рішенням може покласти край війні

За словами старшого наукового співробітника Атлантичної ради та редактора незалежного видання China-Russia Report Джозефа Вебстера, посилення тиску на російський паливний сектор може стати одним із ключових інструментів, здатних змінити динаміку війни проти України.

На думку американського аналітика, саме дефіцит бензину всередині РФ здатний створити для Кремля набагато серйозніші проблеми, ніж багато попередніх санкційних заходів.

Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, Українська сторона разом із Сполученими Штатами та європейськими партнерами продовжує шукати варіанти припинення війни, незважаючи на заяви Росії про готовність продовжувати бойові дії. Серед запропонованих кроків - припинення вогню, відведення російських і українських підрозділів від лінії зіткнення та формування буферної зони.

Член комітету Держдуми РФ з питань оборони, генерал-лейтенант, колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв заявив, що країна-агресорка Росія має намір завершити війну проти України до 2030 року.

Водночас керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що шанси Росії здобути перемогу у війні проти України дорівнюють нулю, адже країна-агресор не змогла підкорити Україну ані за три дні, ані за понад чотири роки повномасштабного вторгнення.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Atlantic Council

Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

16:10Аналітика
Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини

Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини

16:08Фронт
Долар та євро пішли у стрімке піке: новий курс валют на 27 серпня

Долар та євро пішли у стрімке піке: новий курс валют на 27 серпня

15:59Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачу

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Чотирьом знакам китайського зодіаку посміхнеться удача: чиє життя налагодиться

Чотирьом знакам китайського зодіаку посміхнеться удача: чиє життя налагодиться

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

Останні новини

16:20

Вересень переверне все: хто з знаків зодіаку стане щасливчиком місяця

16:10

Новий план миру Зеленського: на які поступки готова Україна та що отримає Росія

16:08

Зеленський із новим головкомом прибув на фронт: ухвалено важливе рішення щодо Донеччини

15:59

Долар та євро пішли у стрімке піке: новий курс валют на 27 серпня

15:54

Які речі пора замінити в осінньому гардеробі 2026: 4 поради стилісткиВідео

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
15:49

Де в Україні подівся колорадський жук і чи повернеться він знову: роз'яснення науковиці

15:43

Навіщо класти дерев'яну ложку на каструлю - реальне призначення

14:30

НАБУ, САП та ВАКС перетворюються на "паралельний уряд" та інструмент політичної боротьби - The Economist

14:30

Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її

Реклама
14:27

"Я не вірю Путіну": Келлог здивував заявою про терміни завершення війни

14:06

"Принесло щастя": Оксана Білозір здивувала зізнанням про зради

13:41

Можуть зруйнувати фундамент: які дерева не варто садити біля будинкуВідео

13:21

Легендарний боксер подарував Зеленському цуценя: що відомо про улюбленців президентаВідео

12:51

Одразу 16 цілей: ЗСУ уразили об’єкти, з яких РФ регулярно атакує УкраїнуВідео

12:46

Слово "обідитись" є калькою з російської: як говорити правильно

12:28

У "Парочці слідчих" з’явиться новий слідчий: хто з популярних акторів доєднався до касту найхітовішого детективу

12:26

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову

12:22

Посудомийна машина прослужить менше: яка поширена звичка може зашкодити техніці

12:08

"Плюс один": Остапчуки оголосили про поповнення в КанадіВідео

12:00

Чим відмити кришки банок від стійкого запаху: хитрий трюк господинь

Реклама
11:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

11:34

Коли квіти з балкона слід заносити до будинку: названо небезпечну температуруВідео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 серпня: Левам - несподіванка, Дівам - прибуток

11:17

Білорусь будує залізницю для військового полігону біля кордону з Україною: що відомо

11:09

Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

10:35

"Помолодшала на десятки років": 77-річна Пугачова здивувала своїм перевтіленням

10:14

"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

10:07

Змивають фарбу та псують екрани: що не можна протирати дезінфікуючими серветками

09:55

"Готовий здати аналізи": Пивоваров жорстко відповів на чутки про залежність

09:45

Від +18 до перших заморозків: якою буде погода у вересні в Україні

09:09

РФ переходить до нової тактики ударів: в ISW попередили про план Кремля

09:02

"Цинкові хлопчики Путіна": чому мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

08:27

Україна отримає менше ракет до Patriot: Буданов назвав головну проблему

08:04

РФ завдала удару по Чернігову: зруйновано будинок, загинули жінка та 4-річна дитинаФото

07:37

Гігант "Лукойлу" у вогні: дрони атакували НПЗ поблизу Кстово потужністю 17 млн тоннВідео

07:02

Дрони спалили найбільший склад Wildberries поблизу Тамбова: що відомоВідео

06:01

"Кохання увійде в дім": найважливіші дати вересня 2026 року — гороскоп для ЛевівВідео

05:55

"Їх ненавиділи": Меган Маркл зіткнулася із серйозними звинуваченнями

05:31

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

05:00

Достаток вже близько: чотири знаки зодіаку вийдуть із фінансової скрути

Реклама
04:41

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

04:09

Експерти закликали вішати паперовий пакет перед вікном - в чому причинаВідео

03:40

Звичайна душова кабіна відходить у минуле: що радять встановити замість неї

03:13

Неприємний запах у ванній кімнаті зникне миттєво - куди треба засипати соду

02:20

Вчені б'ють на сполох: тривалість сну пов'язана зі старінням органів

01:10

"Суттєва проблема": Жданов назвав, чим РФ буде "кошмарити" Україну взимку

00:13

Що буде модно восени та взимку: дизайнер назвав тренди у верхньому одязі

25 серпня, вівторок
23:40

Біля Дніпра вибухи та евакуація, є жертви: подробиці "воєнного злочину"Відео

23:19

Одяг буде як новий: що додати у пральну машину для збереження кольоруВідео

23:05

Які міста під загрозою обстрілу: Жданов про можливі цілі нового удару РФ

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти