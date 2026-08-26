Існує лише єдина умова, за якої війна в Україні завершиться: Atlantic Council назвав її

Видання наголошує, що доки Кремль не буде змушений прийняти незворотність незалежної України, бойові дії продовжуватимуться.

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Atlantic Consil назвав ключову умову для завершення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

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Коротко:

Війна триватиме, поки Путін не відмовиться від імперських цілей

Переговорне врегулювання неможливе через наміри Кремля

Ставку Заходу на компроміс названо стратегічною помилкою

Війна проти України не завершиться доти, доки Володимир Путін не відмовиться від імперських амбіцій щодо Києва, а будь-яке переговорне врегулювання наразі неможливе - між намірами Москви і правом України на існування немає точки перетину, повідомляє Atlantic Council.

Матеріал, приурочений до Дня Незалежності України, відштовхується від тези: Росія століттями була головною перешкодою для української державності. Для російського керівника підкорення України має особистий вимір - розпад СРСР він трактує як історичну несправедливість, а своєю метою бачить відновлення імперії.

Від підриву зсередини до відкритої агресії

Тактика Кремля змінювалася поетапно. Спочатку ставку робили на розхитування країни зсередини, після провалу цього сценарію у 2014 році Росія перейшла до збройного захоплення частини територій, а згодом - до повномасштабного вторгнення. Паралельно жорсткішала й риторика про заперечення права України на існування, а на окупованих територіях РФ методично знищує сліди української мови, культури, історії та ідентичності.

Саме цей фактичний матеріал автори вважають головним аргументом проти сподівань на дипломатичну розв'язку.

"Добре задокументовані зусилля Росії щодо викорінення української ідентичності висміюють припущення, що нинішнє вторгнення може завершитися якоюсь формою переговорного врегулювання. Насправді не може бути жодного змістовного компромісу між геноцидними намірами Росії та бажанням України вижити. Українське населення чудово це розуміє, що допомагає пояснити, чому вони продовжують боротися з такою мужністю та рішучістю", - зазначають журналісти.

Ціна обережності союзників

Окремий блок присвячений позиції країн-партнерів. Багато з них, за оцінкою видання, і далі відмовляються визнавати справжні цілі Кремля, тримаючись за ідею домовленостей на основі взаємних поступок. Замість орієнтації на військову поразку Росії союзники намагаються дозувати допомогу так, щоб Україна вистояла, але Путін не отримав приводу для загострення. Такий баланс автори називають стратегічною помилкою, яка множить втрати України і водночас створює загрозу для всього континенту.

П'ятий воєнний День Незалежності видання розглядає як точку, у якій боротьба за реальний суверенітет ще не завершена.

"Імперські цілі Путіна цілком очевидні та відображають багатовікову протидію Росії українській державності. За таких обставин усі розмови про мирний переговорний процес марні. Натомість західні лідери повинні визнати, що доки Путін не буде змушений прийняти незворотну реальність незалежної України, війна триватиме", - наголошує Atlantic Council.

Як Трамп одним рішенням може покласти край війні

За словами старшого наукового співробітника Атлантичної ради та редактора незалежного видання China-Russia Report Джозефа Вебстера, посилення тиску на російський паливний сектор може стати одним із ключових інструментів, здатних змінити динаміку війни проти України.

На думку американського аналітика, саме дефіцит бензину всередині РФ здатний створити для Кремля набагато серйозніші проблеми, ніж багато попередніх санкційних заходів.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, Українська сторона разом із Сполученими Штатами та європейськими партнерами продовжує шукати варіанти припинення війни, незважаючи на заяви Росії про готовність продовжувати бойові дії. Серед запропонованих кроків - припинення вогню, відведення російських і українських підрозділів від лінії зіткнення та формування буферної зони.

Член комітету Держдуми РФ з питань оборони, генерал-лейтенант, колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв заявив, що країна-агресорка Росія має намір завершити війну проти України до 2030 року.

Водночас керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що шанси Росії здобути перемогу у війні проти України дорівнюють нулю, адже країна-агресор не змогла підкорити Україну ані за три дні, ані за понад чотири роки повномасштабного вторгнення.

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Про джерело: Atlantic Council Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

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