Закінчення війни до кінця року: в ГУР оцінили, чи погодиться РФ на мир з Україною

Генерал-майор пояснив, яка зараз існує ймовірність укладення мирної угоди з Кремлем.

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В ГУР повідомили про плани Кремля щодо війни в Україні до кінця року / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що сказав Скібіцький:

ГУР не бачить ознак готовності РФ до перемир'я

Генштаб РФ хоче завершити захоплення Донеччини

Росія планує посилити удари по Україні взимку, Кремль визначив цілі

Країна-агресорка Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, на фронті відсутні будь-які індикатори готовності Москви до припинення вогню, а Генеральний штаб РФ планує завершити захоплення Донецької області за кілька місяців, що залишилися.

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"Їхні плани такі і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде", - наголосив Скібіцький.

Пріоритети Кремля незмінні

Пріоритетом для російського керівництва залишаються дві області Донбасу - Донецька та Луганська, і саме під ці рубежі підганяються оперативні терміни у Генштабі РФ.

Замість мирної угоди РФ готує посилення обстрілів

Перелік об'єктів, по яких ворог працюватиме в холодний сезон, за даними воєнної розвідки, не змінюється: оборонно-промисловий комплекс, військова інфраструктура, енергетика, логістика та АЗС.

Найуразливішими взимку залишаються генерація й теплопостачання, а окремим напрямом росіяни розробили безпілотник для ураження опор ЛЕП - у його крила закладено вибуховий елемент, здатний перерізати метал.

Скібіцький пояснив, що противник вивчає на українській території, зокрема з використанням космічних апаратів, які ведуть розвідку критичної інфраструктури по всій країні.

Під загрозою знову можуть опинитися газотранспортна система та видобуток газу на Полтавщині й Харківщині, які РФ атакувала раніше, а віце-прем'єр Денис Шмигаль попереджав ще й про ризики для водопостачання.

Переправи через Дніпро розвідка також відносить до критичних елементів, тому головним завданням тут є упереджувальна інформація про задуми агресора.

"Коли об'єкт стає найбільш критичним для нас – тоді ворог починає по ньому працювати", - наголошує Скібіцький.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Росія хоче знищити українські системи життєзабезпечення взимку

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, Росія переходить до нової фази війни на виснаження. Ворог хоче суттєво ускладнити життя українців у зимовий період, але чи вдасться це йому - залежить від підготовки країни.

В України ще є час на підготовку. Зокрема за рахунок розсіювання Україна може уникнути катастрофічних наслідків російських атак. Це стосується всіх необхідних систем: енергетики, електроенергії, тепла, водопостачання, водовідведення тощо.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, вище керівництво України дедалі більше схиляється до того, що без залучення Вашингтона завершити війну з Росією неможливо.

Раніше повідомлялося, що кремлівські чиновники продовжують заявляти про небажання РФ брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах, які б відповідали їхнім вимогам щодо капітуляції України.

Напередодні очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. Він додав, що російська сторона має намір діяти набагато жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, що забезпечують українську армію.

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Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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