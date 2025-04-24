Путін наступатиме по всьому фронту: Кремль готує нові "умови миру"

Агресор Росія не має наміру припиняти війну, її суспільство "хоче" капітуляції України, вважає Андрій Золотарьов.

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Окупанти намагатимуться знайти слабке місце в обороні ЗСУ - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Коротко:

Росія продовжить воювати і буде атакувати

Кремль "хоче" ще гірших умов для України

Суспільство в РФ не хоче завершення війни

Війна триватиме, треба готуватися до нових наступів російських окупантів по всьому фронту. Противник спробує знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Суспільство в Росії сприймає мирні угоди як "договорняк", тож агресор і далі воюватиме. Про це заявив політолог, керівник аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

Росія буде далі воювати

У своїй колонці на Главреді він розповів про те, що російські війська продовжуватимуть свої атаки. Їхня мета - повторити ситуацію під Очеретиним на Донеччині, яка сталася минулого року.

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"Це ще не кінець - війна триватиме. Підсохла земля і поява зеленки створюють сприятливі умови для наступальних дій, чим і спробує скористатися агресор. Думаю, слід очікувати продовження наступальних дій російської армії по всьому фронту. Вона буде шукати слабке місце в нашій обороні, щоб спробувати повторити ситуацію за аналогією з торішніми подіями під Очеретиним, коли в результаті там усе почало сипатися, як шашечки доміно, а ситуацію вдалося стабілізувати лише під Покровськом, втративши до цього Курахове, Вугледар та інші населені пункти", - вважає експерт.

"Багато хто в Росії не сприйме припинення війни"

На його думку, Росія насправді не збирається припиняти війну. Російське суспільство "хоче" капітуляції України, Кремль це бачить і має намір продовжувати бойові дії.

"Зараз відбувається певне перепасування. Кремль зацікавлений у діалозі зі США, послабленні санкційного тиску і подоланні дипломатичної ізоляції, що Москві вже майже вдалося. Але припиняти війну Росія не має наміру, передумов для цього я не бачу. До того ж для значної частини російського суспільства, накачаної ура-патріотичною пропагандою, зупинка війни виглядатиме як договірняк. Адже обиватель там ратує за те, щоб дотиснути Україну до капітуляції. Кремль це бачить і прекрасно розуміє, що в такому разі суспільство запитає, заради чого було пролито стільки крові, і невже це було зроблено лише заради сотень тисяч квадратних кілометрів. Багато хто в Росії не сприйме припинення війни", - зазначив Золотарьов.

Кремль не піде на припинення вогню

На думку аналітика, ворог намагатиметься на наступному етапі вибудувати ще важчі умови для України, щоб держава змушена була їх беззастережно виконати.

"Отже, Кремль може зробити ставку на те, щоб уже на наступному етапі вибудувати для України ще важчі, більш принизливі умови, від яких Києву нікуди було б подітися. Але при цьому росіяни вдаються до таких, мовляв, красивих жестів, як "великоднє перемир'я", щоб показати Трампу, що нібито проблема не в Москві, а в Києві. Минулої суботи ми бачили, як у Києві, мабуть, декілька годин вирішували, що робити з пропозицією Путіна про "великоднє перемир'я". У підсумку її було прийнято. На наступному етапі було підкреслено, що спочатку - припинення вогню, і лише потім перемовини. Проте зрозуміло, що Кремль на такі умови, найімовірніше, не піде", - підкреслив Андрій Золотарьов.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не визнаватиме Крим "російським", висловився про ситуацію із Запорізькою АЕС і поставив за вимогу гарантії безпеки. Зустріч на рівні глав МЗС за участю України, США, Франції та Великої Британії, яка мала відбутися 23 квітня, було відкладено.

Після цього Трамп піддав критиці Зеленського і сказав, що слова президента України про статус Криму, мовляв, шкодять переговорному процесу. За словами Трампа, Київ нібито ніхто не змушує визнавати захоплений півострів "російським".

Журналісти Bloomberg написали, що у США є низка вимог до Росії. Зокрема, відмова від "демілітаризації" України, виведення військ із Харківської області та повернення Запорізької АЕС. Одну з вимог може озвучити Путіну спецпредставник Трампа Стів Віткофф у рамках особистої зустрічі.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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