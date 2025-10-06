Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ЗСУ посилюють безпеку навчальних центрів — Сирський анонсував важливі зміни

Руслан Іваненко
6 жовтня 2025, 18:53
214
Україна зміцнює безпеку навчальних центрів ЗСУ через зростання дронових і ракетних атак Росії.
Сырский, ВСУ
Сирський проводить наради для вдосконалення підготовки воїнів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Навчальні центри ЗСУ переміщують углиб країни
  • Посилюють безпеку через дронові та ракетні атаки РФ
  • Базова підготовка тепер триває 51 день

В Україні посилюють безпеку навчальних центрів Збройних сил через постійну загрозу дронових і ракетних атак з боку Росії. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook, такі центри поступово переміщують углиб країни, подалі від лінії фронту.

"З огляду на дронову та ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони все більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв'язку з цим виникає завдання — забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", — зазначив Сирський.

відео дня

За його словами, під час щомісячної наради обговорювали питання контролю якості підготовки українських воїнів та вдосконалення організаційної структури навчальних центрів.

"За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для освоєння необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер базова загальновійськова підготовка триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни", — додав головнокомандувач.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Удари по полігонах ЗСУ - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Під ударом було укриття, в якому були люди. Уникнути жертв не вдалося.

Крім того, в Україні хочуть внести зміни в процес підготовки військових на полігонах і в навчальних центрах. Навчальний процес планують перевести під землю.

Також 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Олександр Сырский
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

21:01Війна
Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

19:31Синоптик
Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

19:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

Останні новини

21:04

Електросамокати на паузі: Рада готує нові обмеження для керманичів двоколісних

21:01

"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

20:43

"Як камінг-аут": Олексій Суханов поставив крапку в плітках про особисте життя

20:37

"Йдемо служити": популярний російський репер отримав повістку в армію

20:26

Що потрібно попросити у святих: суворі заборони та прикмети 7 жовтня

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
20:10

47-річна українська акторка стала мамою: стать і перше фото з новонародженим

19:52

Таємниця роду: який унікальний дар предки вам подарували за датою народження

19:48

Ціни на городину рвонули вгору: як змінилася вартість овочів для салатного набору

19:31

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Реклама
19:29

Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

19:10

Все більше російських дронів над Європою: що задумав ПутінПогляд

18:53

ЗСУ посилюють безпеку навчальних центрів — Сирський анонсував важливі зміни

18:45

Блогери помітили приховану зйомку в номері готелю: як сторони відреагували на ситуацію

18:43

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

18:40

Зміна позиції США щодо України - дипломат вказав на цікавий нюансВідео

18:21

В Україні вводять "податок на OLX": кому і скільки доведеться платити

17:57

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

17:46

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ведмедя з медом за 33 секунди

17:28

Війна може завершитися дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:02

"Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП

Реклама
16:56

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

16:39

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

16:25

Загроза, а не захист: світло вночі на ґанку може серйозно нашкодитиВідео

15:56

Люди, що народилися в ці три місяці, мають неймовірну ауру

15:31

Чому на логотипі Subaru зображено шість зірок: знайдено прихований символ

15:29

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

15:02

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

14:59

"Бумбокс" готує грандіозне шоу та дасть перший сольний концерт у Києві за чотири роки

14:59

Легкий спосіб скоротити витрати: хитрий трюк зменшить витрати на опаленняВідео

14:53

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Близнюкам - несподівані новини, Дівам - поїздка

14:50

Чому 7 жовтня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

14:29

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

14:27

Які народи були предками українців - деякі з них збереглись й досіВідео

14:11

Слово "ширинка" має зовсім інше значення: яку помилку роблять українціВідео

14:02

ДПСУ відповіла на закиди Касьянова в розпуску роти ударних БпЛА: деталі скандалу

13:50

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

13:39

Цифровізація бойового досвіду: як створити базу лідерства у ЗСУПогляд

13:39

Максим Галкін ухвалив надважливе рішення - деталі

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорив чи той самий 16-й у новому корпусі? новини компанії

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з УкраїноюВідео

Реклама
13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціФотоВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти