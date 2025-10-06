ЗСУ посилюють безпеку навчальних центрів — Сирський анонсував важливі зміни

Україна зміцнює безпеку навчальних центрів ЗСУ через зростання дронових і ракетних атак Росії.

Сирський проводить наради для вдосконалення підготовки воїнів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Навчальні центри ЗСУ переміщують углиб країни

Посилюють безпеку через дронові та ракетні атаки РФ

Базова підготовка тепер триває 51 день

В Україні посилюють безпеку навчальних центрів Збройних сил через постійну загрозу дронових і ракетних атак з боку Росії. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook, такі центри поступово переміщують углиб країни, подалі від лінії фронту.

"З огляду на дронову та ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони все більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв'язку з цим виникає завдання — забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", — зазначив Сирський. відео дня

За його словами, під час щомісячної наради обговорювали питання контролю якості підготовки українських воїнів та вдосконалення організаційної структури навчальних центрів.

"За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для освоєння необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер базова загальновійськова підготовка триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни", — додав головнокомандувач.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Під ударом було укриття, в якому були люди. Уникнути жертв не вдалося.

Крім того, в Україні хочуть внести зміни в процес підготовки військових на полігонах і в навчальних центрах. Навчальний процес планують перевести під землю.

Також 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

