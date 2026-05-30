Знищили одразу два літаки Ту і не тільки: 'Мадяр' заявив про вибухову ніч в РФ

"Мадяр" заявив про ураження військових об’єктів РФ, зокрема комплексу "Іскандер", літаків Ту-142, нафтобази та об’єкти паливної інфраструктури.

ЗСУ уразили літаки Ту, корабель РФ і не тільки - "Мадяр"

У ніч на 30 травня СБС атакували 23 військові цілі в тилу РФ

У Таганрозі знищено "Іскандер" та два літаки Ту-142

Удари координував новий Центр глибинного ураження

У ніч на 30 травня Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію в глибині території Росії. Під удар потрапили військовий аеродром у Таганрозі, де були уражені два літаки Ту-142 та ракетний комплекс "Іскандер". Крім того, повідомляється про атаки на об’єкти нафтової інфраструктури в Таганрозі та окупованій Феодосії, а також ураження танкера так званого "тіньового флоту" РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

"Птахи СБС знищили "Іскандер" та 2 літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, РФ, вночі на 30 травня. Ту-142- дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника. ОТРК "Іскандер" - російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет "земля-земля", впольований на пусковій позиції на болотах в околицях населеного пункту Таганрог, Ростовської обл, РФ", - повідомив "Мадяр". відео дня

Командувач Сил безпілотних систем повідомив, що атаку здійснили підрозділи 1-го окремого центру СБС. За його словами, ураження об’єктів противника відбулося за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Також Роберт Бровді заявив, що підрозділи СБС завдали ударів по танкеру так званого тіньового флоту Росії, а також по двох нафтобазах у Таганрозі та Феодосії.

За його словами, у ніч на 30 травня підрозділи СБС атакували 23 військові цілі та об’єкти в оперативній глибині противника. Серед уражених об’єктів, окрім ракетного комплексу "Іскандер" і двох літаків Ту-142, були нафтовий танкер тіньового флоту та нафтобаза в Таганрозі, нафтобаза "Курганнафтопродукт" у Ростовській області, а також морський нафтовий термінал у Феодосії в окупованому Криму. Усі удари координував Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що одним із найболючіших ударів по російській економіці може стати розширення географії атак на нафтові танкери. За його словами, Україна потенційно здатна проводити такі операції далеко за межами Чорного моря.

Водночас експерт зазначив, що цілями можуть стати порожні танкери, аби уникнути екологічних наслідків і не створювати додаткової напруги в суспільствах європейських країн, зокрема Туреччини та Греції.

"Це буде робитися для того, щоб танкери під загрозою великих втрат і збитків відмовлялися заходити в російські порти. Наприклад, в Балтійському морі поки нічого особливого не відбувається, але це справа часу", - вказав він.

Нагадаємо, що вранці 27 травня ЗСУ ударили ракетами Storm Shadow по аеродрому та авіазаводу у Таганрозі. Таганрог неодноразово ставав мішенню для стратегічних ударів, що підкреслює логістику й інфраструктурне значення цього регіону.

Також раніше повідомлялося, що в результаті атаки на Крим та Кубань пожежі виникли на нафтобазах та штабі ВПС Росії, що спричинило значні втрати для окупантів у Севастополі й Туапсе. В рамках цих операцій було атаковано низку ключових об'єктів нафтової інфраструктури, що прямо впливає на військові можливості ворога в регіоні.

Як раніше повідомляв Главред, Генштаб ЗСУ підтвердив нанесення удару по Туапсинському НПЗ ракетами Storm Shadow, що стало частиною серії останніх успішних операцій зі знищення командних пунктів і військових складів противника.

Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

